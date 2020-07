Sandra Brandt wird Geschäftsführerin im Sächsischen Burgen- und Heideland

Landkreis Leipzig

Tourismus-Expertin Sandra Brandt wird neue Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland. Sie übernimmt die Aufgabe ab 1. Oktober von Katharina Sparrer, die sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet.

Seit mehr als 17 Jahren gestaltet Sandra Brandt die Tourismusentwicklung in der Region Leipzig aktiv mit. In ihrer langjährigen Funktion als Leiterin der Abteilung „Region Leipzig“ der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH und gleichzeitig als Geschäftsführerin der drei regionalen Tourismusvereine „Leipziger Neuseenland“, „Sächsisches Heideland“ und „Sächsisches Burgenland“ habe sie sich über viele Jahre eine große Expertise und ein sehr gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut, teilt der Verband mit. Brandt ist diplomierte Regionalplanerin und zertifizierte Mediatorin und bringt ein breites Erfahrungsspektrum in der strategischen Führung einer Destination und einer starken Marke mit. „Der Aufbau einer schlagkräftigen Tourismusarbeit im Leipziger Neuseenland als eine Region im Wandel war für mich eine spannende Herausforderung. Jeden Schritt in der Entwicklung galt es zum ersten Mal zu gehen und die Interessen sowohl der Kommunen, als auch der privaten Tourismusbetriebe ausgewogen zu moderieren“, so die 42-Jährige.

Landrat begrüßt Entscheidung

Landrat Henry Graichen, Vorsitzender des Tourismusverbandes, begrüßt die Entscheidung: „Mit Sandra Brandt konnten wir eine ausgewiesene Kennerin der touristischen Leistungsträger sowie der Städte und Gemeinden gewinnen. Sie ist seit vielen Jahren für die regionalen Vereine, Burgenland, Heideland und Neuseenland tätig und stellt sich nun einer größeren Verantwortung“.

Herausforderungen für Tourismus

„Wir wollen vorn sein bei Kulturerlebnissen, bei der Zufriedenheit von Urlaubern und Einheimischen sowie der Qualität unserer touristischen Infrastruktur. Gern möchte ich die Leipzig Region zu einer nachhaltigen und weltoffenen Ferien- und Freizeitregion weiterentwickeln. Ich freue mich sehr auf die Aufgaben und gehe sie mit voller Kraft an“, sagt Sandra Brandt. Die kommenden Herausforderungen für die Reisebranche sieht sie vor allem in Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Fachkräftesicherung und einem veränderten Informations- und Reiseverhalten der Tages- und Übernachtungsgäste. „Ich werde die Veränderungsprozesse im Tourismus in den kommenden Jahren mit meinem Team, den Verbandsmitgliedern, der Politik und den vielen Partnern in der Region und darüber hinaus koordinieren und organisieren.“ Mit der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit endet die Tätigkeit bei der LTM.

Brandt sieht Qualität als Schlüssel zum Erfolg

Sandra Brandt ist überzeugt davon, dass Qualität im Tourismus der Schlüssel zum Erfolg ist. Deshalb setzt sie sich seit 2004 als Qualitäts-Coach der Initiative „Service-Qualität Deutschland“ für die Umsetzung des Qualitätsmanagements in Unternehmen ein. Als Prüferin von Ferienhäusern/-wohnungen hat sie außerdem ab 2011 die Sterne-Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes in der Region eingeführt. Als Mitglied im Fachausschuss Qualität, Bildung und Innovation des Landestourismusverbandes unterstützt sie die qualitäts- und tourismuspolitischen Forderungen auf Landesebene.

Tourismusverband hat seinen Sitz in Waldheim

Der Tourismusverband „Sächsisches Burgen- und Heideland“ e. V. ist der touristische Dachverband für die Region Leipzig, eine der sechs Ferienregionen in Sachsen, und hat seinen Sitz in Waldheim. Das Verbandsgebiet umfasst die Landkreise Nordsachsen und Leipzig sowie Teile des Landkreises Mittelsachsen. Die Region Leipzig reicht im Norden bis zur Dübener Heide, im Osten bis nach Döbeln, im Süden bis zu den Vororten der Städte Chemnitz und Zwickau und im Westen bis zu den Landesgrenzen Thüringens und Sachsen-Anhalts. Landschaftlich prägend sind die Dübener und Dahlener Heide, Muldental, Wermsdorfer Wald, Kohrener Land sowie die Bergbaufolgelandschaft des Leipziger Neuseenlandes. Ordentliche Mitglieder des Verbandes sind die Landkreise Leipzig, Mittelsachsen und Nordsachsen sowie die Tourismusvereine „Sächsisches Heideland“, „Leipziger Neuseenland“ und „Sächsisches Burgenland“.

