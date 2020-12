Pegau

Die Elsterstadt arbeitet an einem herausragenden Geschenk für ihr 925-jähriges Bestehen. Wenn im September 2021 das Jubiläum groß gefeiert wird, soll Pegaus erstes Haus am Platz in neuem Glanz erstrahlen: Das Rathaus wird saniert. Das Renaissance-Gebäude war 1559 bis 1561 unter Leitung des Leipziger Baumeisters Paul Wiedemann nach Plänen von Hieronymus Lotter errichtet und später mehrfach umgebaut worden. Nun ist eine neue Modernisierung im Inneren angesagt. Und auch das Äußere soll aufgehübscht werden.

Noch ist es aber nicht so weit. Das in den vergangenen Wochen an der Rathaus-Fassade am Markt wandernde Baugerüst diente nur den vorbereitenden Untersuchungen. „Wir haben eine Bestandserhebung speziell an den Portalen vorgenommen“, sagt Boris Frohberg über die Arbeit, in die er sich mit Bettina Kath geteilt hat.

Das Pegauer Renaissance-Rathaus mit dem südlichen Doppelportal und dem nördlichen Einzelportal. Quelle: Jens Paul Taubert

Sandstein-Portale vom Ende des 19. Jahrhunderts

Gemeint sind die großen repräsentativen Tore, durch die Eintretende heute zum einen in die Stadtverwaltung und, bei der Doppelausführung, zum Großen Saal und in den Turm gelangen. Der Steinrestaurator aus Berlin fertigte Fotos und Skizzen, zudem nahm er Proben vom Sandstein und von sichtbaren Salzen. Natürlich registrierte er auch, dass einstige Zinkabdeckungen nicht mehr vorhanden sind. Die Stukkateurin und Restauratorin aus Leipzig widmete sich unter anderem den historischen Farben.

In Skizzen hält Restaurator Boris Frohberg Formen und Zustand der Portal-Elemente fest. Quelle: Mathias Bierende

„Die Portale sind zum Ende des 19. Jahrhunderts neu angefertigt worden, sicherlich zum Wettiner-Jubiläum 1898“, erzählt Frohberg. Damals war Sachsens König Albert 70 geworden und hatte 25 Jahre auf dem Thron gesessen. Seitdem waren die Tore den Umwelteinflüssen ausgesetzt. „Früher dem Kohlestaub und dem sauren Regen sowie Salzen aus dem Untergrund, heute, wo die Luft ja besser geworden ist, eher dem biogenen Befall.“ Also pflanzlichem Bewuchs. Wodurch die Portale doch recht angegriffen sind.

Der Sandstein der Rathausportale ist von Umwelteinflüssen recht angegriffen. Quelle: Mathias Bierende

Gutachten für nächsten Monat avisiert

Die Ergebnisse der Arbeit der beiden Experten fließen in ein Gutachten ein, das im Januar übergeben werden soll, sagt Frohberg. Danach wird dann festgelegt, welchen Umfang die Sanierung der Sandstein-Portale haben soll. Was natürlich, fügt der Restaurator hinzu, auch wesentlich von den zur Verfügung stehenden Geldern abhängt. Dabei sei völlig offen, wer schließlich den Auftrag erhält. „Das muss nicht der sein, der die Unterlagen erstellt hat, auch wenn es wegen der schon erlangten Erkenntnisse wünschenswert wäre...“

Pegau hat noch keine Fördermittel

Das Stichwort Finanzen ist ebenso für Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) ein entscheidendes. „Noch gibt es keine Fördermittel für unser Großprojekt.“ Damit ist nicht nur unklar, wann die Sanierung startet. Erst recht steht in den Sternen, ob tatsächlich zum Stadt-Geburtstag am Sommerende das Rathaus erstrahlt. Von Corona-Verzögerungen und -Einschränkungen ganz abgesehen.

Altes erhalten – und dennoch modernisieren

Beim Umbau im Gebäude, für den eine denkmalpflegerische Zielstellung erstellt werden musste, soll natürlich Altes erhalten bleiben, so Rösel. Andererseits aber ist unter anderem beabsichtigt, den Großen Saal zu verändern, weil er als solcher nicht mehr benötigt wird, die gemeinsam mit der Gaststätte (Ratskeller) genutzten Toiletten zu erweitern sowie einen Fahrstuhl einzubauen. Dafür beauftragte der Stadtrat im September die Planung – für immerhin 228 000 Euro.

