Sanierung des Bornaer Bahnhofs steht an: Bahn plant Abriss der historischen Dächer

Wenn im nächsten Jahr der Bornaer Bahnhof weitgehend umgebaut wird, soll eine moderne Haltestation entstehen. Das geht aus den Planungsunterlagen hervor, die bis vor einigen Wochen auch in der Bornaer Stadtverwaltung öffentlich ausgelegt wurden. Dabei könnte es allerdings sein, dass der Bahnhof, den es seit 1904 gibt, die klassischen Bahnhofsdächer verliert. Das gefällt nicht allen. LVZ-Leser Richard Müller sieht für entsprechende Überlegungen „keinen vernünftigen Grund“. Unterstützung erhält er von der SPD-Fraktion im Bornaer Stadtrat.

Barrierefreier Umbau des Bornaer Bahnhofs

In einem Jahr dürfte es ernst werden. Ab dann bekommt der Bahnhof, an dem noch vieles an seinen Bau in der Kaiserzeit erinnert, das Gesicht des 21. Jahrhunderts. Im Zuge des stufen- und damit barrierefreien Umbaus werden die Bahnsteige erneuert und eine Personenunterführung nebst Rampe gebaut. Derzeit gibt es dort bekanntlich einen Tunnel, den Behinderte, aber bisweilen auch Senioren nicht oder zumindest nicht ohne Hilfe nutzen können.

Bahnsteige in Borna werden erhöht

Die Deutsche Bahn AG will die beiden Mittelbahnsteige erhöhen - auf 55 Zentimeter über den Schienen. Damit werde ein stufenfreier Ein- und Ausstieg aus den Zügen möglich, heißt es. Der Bahnsteig 2 erhält eine Gesamtlänge von 155 Metern, damit dort auch längere Züge problemlos halten können.

Denkmalschutz für die Bahnsteigüberdachungen in Borna

Der Umbau umfasst nach Angaben der Bahn AG auch die beiden historischen Bahnsteigüberdachungen auf den Bahnsteigen 1 beziehungsweise 2/3. Allerdings stehen sie seit drei Jahren unter Denkmalschutz. So lassen sich am Dach von Bahnsteig 1 Jugendstileinflüsse erkennen. Die Dächer sind „instandhaltungsbedürftig“, wie es in Planungsunterlagen heißt. Zumindest die Überdachung von Bahnsteig 2/3 soll deshalb abgerissen werden. Stattdessen ist die Errichtung sogenannter Wetterhäuschen vorgesehen.

Dächer müssen abgebaut werden

Hundertprozentig steht das aber offenkundig noch nicht fest, macht Erika Poschke-Frost, Pressesprecherin der Bahn AG Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, auf LVZ-Anfrage klar. Die Dächer müssten „im Zusammenhang mit der Modernisierung und Erhöhung der Bahnsteige abgebaut werden“. In welchem Umfang die Dächer wieder aufgebaut werden, „darüber stimmen sich DB und Denkmalschutzbehörde im Moment ab“. Weitere Informationen seien erst möglich, wenn der Planungs- und Genehmigungsprozess abgeschlossen ist.

Widerstand von der Bornaer SPD

Das will SPD-Stadtratsfraktionschef Oliver Urban so nicht hinnehmen. Er hat im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gefordert, dass die Dächer an den Bahnsteigen 1 sowie 2/3 durch einen entsprechenden Nachbau ersetzt werden müssen, sofern ihr Erhalt technisch nicht möglich sei. Der Nachbau habe sich in Form, Farbe und Funktionalität an den ursprünglichen Überdachungen zu orientieren. „Der Eingriff muss so gering wie möglich gehalten werden“, so Urban weiter. Es gehe aber nicht nur um den Denkmalschutz. Die geplanten Wetterschutzhäuschen reichten bei schlechtem Wetter und vollem Bahnsteig kaum aus.

Arbeiten finden bei „rollendem Rad“ statt

Fest steht, dass sich die Arbeiten, bei denen auch die beiden Eisenbahnbrücken in der Deutzener und der Luckaer Straße instand gesetzt werden, vom Frühjahr 2021 bis zum Herbst 2022 erstrecken werden. Ein Großteil der Arbeiten findet bei „rollendem Rad“, also bei fließendem Bahnverkehr statt. Im Sommer 2021 wird der Bahnhof aber für elf Wochen gesperrt.

