Sattelzug bei Borna verunglückt: Teilsperrung der A 72 über Stunden

Borna

Am Montagabend ist der rechte Fahrstreifen der Autobahn 72 bei Borna in Richtung Hof für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Ein Mercedes-Sattelzug verunglückte dort gegen 17.30 Uhr, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Das Lkw-Gespann, das von einem 47-Jährigen gesteuert wurde, kam zwischen den Anschlussstellen Borna-Nord und -Süd aus noch ungeklärter Ursache vom rechten der beiden Fahrstreifen ab, woraufhin es in den Seitengraben fuhr.

Da sich die Bergung des Sattelzuges schwieriger gestaltete, als zunächst angenommen, musste erst ein Kran an die Unfallstelle geordert werden. Der war dann erfolgreich, sodass die Strecke gegen 23.30 Uhr wieder freigegeben wurde.

Der unfallbedingte Flurschaden beschränkt sich laut Polizei auf knapp 600 Euro. Am Lkw und seinem Anhänger waren keinerlei Schäden festzustellen.

Von LVZ