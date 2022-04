Sauerstofftank in Lobstädt: So läuft die Suche nach anderem Standort

Neukieritzsch/Lobstädt

In der Auseinandersetzung um einen Sauerstofftank, den die Landestalsperrenverwaltung (LTV) in Lobstädt an der Altenburger Straße aufstellen will, gab es jetzt eine erste direkte Verständigung zwischen den Beteiligten. In Lobstädt trafen sich der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) sowie Ortsvorsteher Claus Meiner und Werner Winkler vom Ortschaftsrat mit Projektverantwortlichen der LTV und einem Vertreter der Firma Linde, die den Tank und den Sauerstoff liefern soll.

Sauerstoff für bessere Wasserqualität

Hintergrund: Die LTV will die teilweise und besonders bei bestimmten Wetterlagen sehr schlechte Wasserqualität im Speicherbecken Lobstädt verbessern. Zusätzlich zu schon ergriffenen Maßnahmen soll das Wasser demnächst noch mit Sauerstoff gespeist werden. Der soll von einem Tank über eine Leitung in den See gelangen.

Den Tank will die LTV gleich neben der Altenburger Straße in einer Senke aufstellen, die nach dem Rückbau eines früheren Zulaufkanals geblieben ist. Der Ortschaftsrat und die Gemeinde halten den Standort direkt neben der Straße und in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebiet für ungeeignet.

Zwei Kräne und ein Tieflader müssen Platz haben

In einem Bauvorbescheid hatte das Landratsamt den Standort und das Vorhaben bereits akzeptiert. Beim Gespräch vor Ort schlug die Gemeinde jetzt zwei alternative Standorte vor, die das Ortsbild nach Neukieritzscher Auffassung weniger stören würden. Einer zwischen dem früheren Kanal und der angrenzenden Gartenanlage, wo ein Fahrweg bis dicht an den Speicher führt. Der andere ist auf der gegenüberliegenden Seite des Gewässers an einer Bootseinsetzstelle, die auch von der LTV genutzt wird.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Karl-Heinz Glöckner von der Talsperrenverwaltung zeigte sich aufgeschlossen gegenüber den Vorschlägen. Er nannte aber zugleich die Bedingungen, die die Standorte erfüllen müssten, damit dort der gut vier Meter hohe Tank auf ein Betonfundament montiert werden kann. „Zum Aufstellen des Behälters müssen zwei Kräne und ein Tieflader an die Stelle fahren können.“ Und zum Betanken müsse ein 40-Tonner bis an den Behälter herankommen.

Prüfung der Alternativen zugesagt

Er werde die Kranfirma und die Spedition jetzt prüfen lassen, ob und wie das an den Alternativstandorten funktionieren kann, sagte Glöckner nach dem Treffen der LVZ. Dann werde man sich mit den Gemeindevertretern erneut besprechen.

Ortsvorsteher Meiner schätzte nach der Runde am Rande von Lobstädt ein: „Es war ein ordentliches Gespräch, ich glaube, sie haben uns zugehört.“ Ob der Behälter an einem der Alternativstandorte aufgestellt wird, sei aber noch nicht sicher. An den von der Gemeinde empfohlenen Stellen müsse vermutlich einiges gemacht werden, um dorthin ausweichen zu können.

Von André Neumann