Schandfleck-Grundstück in Kitzen: Stadtrat Pegau lehnt Bebauungsplan ab

Pegau/Kitzen

Der Schandfleck Ernst-Thälmann-Straße 24 in Kitzen wird noch eine Weile Schandfleck bleiben. Auf Empfehlung des Ortschaftsrates hat sich der Stadtrat in Pegau gegen die Aufstellung eines Bebauungsplanes entschieden und damit das private Bauvorhaben in die Schranken gewiesen. Lediglich zwei Abgeordnete stimmten für den B-Plan, fünf waren dagegen, und acht enthielten sich ihrer Stimme. Eine Vertagung dieser Entscheidung war zuvor abgelehnt worden.

Eigentümer des 7000 Quadratmeter großen Geländes in der Ortsmitte sind Bianca und Markus Heil aus Leipzig-Hartmannsdorf. Sie hatten die beiden verwahrlosten Flurstücke 149/1 und 149/5 vor anderthalb Jahren erworben und haben damit Großes vor. Das leer stehende Mehrfamilienhaus im vorderen Bereich soll zum betreuten Wohnen mit acht Wohneinheiten umgebaut, nach der Umwandlung des Gartens in Bauland könnte dort Platz für drei Eigenheime im dörflichen Stil geschaffen werden. Über Zahlen wie Bausumme und Zeitrahmen wollten die Investoren noch nicht reden, dafür seien zu viele Fragen ungeklärt.

Private Investoren aus Hartmannsdorf wollen das Grundstück Ernst-Thälmann-Straße 24 in Kitzen bebauen: Das leer stehende Mehrfamilienhaus im vorderen Bereich soll betreutes Wohnen werden und im hinteren Gartenbereich soll Platz für drei Eigenheime geschaffen werden. Quelle: Mathias Bierende

Im Sinne der Gleichbehandlung

Beim Ortschaftsrat Kitzen war das Projekt gleich mehrfach und aus verschiedenen Gründen durchgefallen, zuletzt am 11. März dieses Jahres. Stadträtin Carola Fritzsche (Freie Wählervereinigung Kitzen) erklärte dazu dem Pegauer Gremium: „Vor drei Jahren ist schon einmal ein Bauantrag für dieses Gebiet abgelehnt worden. Wir können im Sinne der Gleichbehandlung jetzt nicht anders entscheiden.“

Hinzu komme, dass sich in unmittelbarer Nähe drei Gewerbebetriebe befinden und es zu Lärmbelästigungen kommen kann. Zudem vertrete der Ortschaftsrat die Auffassung, dass erst das verfallene Wohnhaus saniert werden müsse, weil es ortsbildprägend sei, ehe im hinteren Bereich Eigenheime errichtet werden können. Im Übrigen haben sich dort seltene Tiere und Pflanzen angesiedelt (Eidechsen, Libellen, Fledermäuse), die den Garten zu einem schützenswerten Biotop machen.

Interessante Holzgestaltung unterm Dach. Quelle: Mathias Bierende

Bauausschuss Pegau stimmt für das Vorhaben

Anders als im Ortschaftsrat fand das Projekt im Bauausschuss Pegau mehrheitlich Zustimmung. Die Sanierung der Bestandsgebäude als auch die Schaffung von innerörtlichem Bauland seien im Interesse der Stadt, so die Intention. „Wir nehmen das Ergebnis des Ortschaftsrates zur Kenntnis“, sagte auch Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) am Mittwoch, „aber wir müssen letztlich im Stadtrat eine Entscheidung treffen.“

Carsten Iwan (Bürger für Kitzen mit Ortsteilen) brach zudem eine Lanze für das Vorhaben. „Es handelt sich um ein Mischgebiet mitten im Dorfzentrum. Bei der Abstimmung für das Baugebiet in der Otto-Kunzmann-Straße hatte auch niemand Bedenken hinsichtlich der Lärmbelästigung. Und dort fahren ständig landwirtschaftliche Fahrzeuge lang.“

Bauamtsleiter Gunther Grothe versuchte ebenfalls zu vermitteln: „Wenn sich im Laufe des Verfahrens herausstellt, dass es sich um ein schützenswertes Biotop handelt und die Lärmbelastung nicht vertretbar ist, kann es immer noch dazu kommen, dass Baurecht gar nicht erst hergestellt wird.“

Appell an die Pegauer Stadträte

Vor der Abstimmung richtete Kitzens Ortsvorsteher Peter Kretschmer (Bürger für Kitzen mit Ortsteilen) einen dringenden Appell an die Stadträte: „Das hat es noch nie gegeben, dass der Stadtrat den Ortschaftsrat überstimmt. Wir haben den Beschluss gefasst und möchten uns bei dieser Entscheidung auch nicht überfahren lassen.“

Ähnlich äußerte sich Uwe Bartsch (Freie Wählervereinigung Kitzen): „Es wäre ein Präzedenzfall.“ Wie Kretschmer betonte er, dass der Ortschaftsrat das Vorhaben nicht grundsätzlich ablehne. Vielmehr müsse er nach dem Gleichbehandlungsprinzip entscheiden.

Der Stadtrat folgte am Mittwoch schließlich dem Willen des Ortschaftsrates Kitzen.

Von Kathrin Haase