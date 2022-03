Schau „Frauen und Schwefel“ über Braunkohlenwerk lockt ins Museum Borna

Borna

Wenn es um die industrielle Vergangenheit geht, stößt das auf Interesse in Borna. So wieder zu beobachten am Mittwochnachmittag, als im Bornaer Museum die Ausstellung „Frauen und Schwefel“ eröffnet wurde. Mehr als 25 Besucher waren gekommen, um die neue Schau zu sehen, in der es speziell um die Mitarbeiterinnen in der Schwefelgewinnung im Braunkohlenwerk Espenhain (Kombinat) geht.

Berufe, die es nicht mehr gibt

Eine Ausstellung, die sich vor allem um das Schicksal von Frauen in Männerberufen dreht, wie Museologin Almut Zimmermann erklärte, die die Schau gestaltet hatte. Um Sulfitmaschinistinnen etwa, einer von zahlreichen Berufen, die es heute nicht mehr gibt. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Frauen, die oftmals Jahrzehnte in dem Betrieb mit insgesamt etwa 6000 Mitarbeitern beschäftigt waren und die nach der Wende vielfach ein abruptes Ende ihrer Erwerbsbiografie ertragen mussten. Gekommen waren auch Zeitzeuginnen wie Christa Schattulat, die 25 Jahre als Chemiefacharbeiterin in Espenhain gearbeitet hatte.

In der neuen Ausstellung im Bornaer Museum ist auch ein Tastograph zu sehen, mit dem Schwingungen und Verschiebungen gemessen werden können. Quelle: Jens Paul Taubert

Brigadetagebücher aufbewahrt

Zu den Gästen der Eröffnung gehörte zudem Siegfried Nass, der im Geschichtsverein Borna engagiert ist. Auch er hatte einst im Espenhainer Werk gearbeitet. Jetzt hatte er gewissermaßen die intellektuelle Grundlage für die Ausstellung geliefert. Nass hat zahlreiche Brigadetagebücher aufbewahrt, sodass daraus viele Informationen Eingang in die Ausstellung finden konnten. Die Schau ist bis zum 22. Mai im Museum Borna zu sehen.

Eine Auszeichnung von Zeitzeugin Christa Schattulat. Quelle: Jens Paul Taubert

