Schaurige Gestalten zu Halloween im Abenteuergolfpark Groitzsch

Groitzsch

Besonders schaurig ist erneut die Saison im Groitzscher Abenteuergolfpark zu Ende gegangen. Zum Abschluss hat dort am 31. Oktober wie schon in den Jahren zuvor eine Halloween-Party den Schlusstag vom Nachmittag bis in die tiefe Dunkelheit begleitet. Dabei begeistern sich nicht nur Kinder für den Brauch, sich gespenstisch zu kostümieren. Auch immer mehr Erwachsene entdecken den Gruseltag für sich.

Am Sonntag haben sich neben zahlreichen anderen verkleideten großen und kleinen Gästen Sarah Schmettlach und Jens Kienirt aus Leipzig vergnügt. Auch ein Horror-Clown hat den Abenteuergolfpark unsicher gemacht. Das normale sportliche Angebot ist vom „Nachtgolfen mit Leuchtbällen“ aufgepeppt worden.

Schaurige Gestalten sind zu Halloween in Groitzsch unterwegs. Dieser Horror-Clown hat den Abenteuergolfpark unsicher gemacht und ist mit seiner Verkleidung bei Weitem nicht allein gewesen. Quelle: Olaf Becher

Von OB