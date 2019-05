Regis-Breitingen

Kurz vor der Neuwahl des Stadtrates tagt das bisherige Gremium von Regis-Breitingen am Donnerstag noch einmal. Die Abgeordneten treffen sich 18 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Schulungsraum der Sporthalle am Stadion. Unter anderem soll ein neuer Architekt für die Erweiterung der Grundschule beauftragt werden. Zudem steht bei vier Beschlüssen eine Wiederholung von Themen aus der April-Sitzung an – wegen eines Formfehlers.

Dabei geht es um die Finanzen des längst aufgelösten Schulzweckverbandes mit Deutzen sowie um die Gründung der Breitband GmbH Landkreis Leipzig. Der Grund für den neuen Versuch ist ein Problem bei der Veröffentlichung. Diese erfolgt laut Bekanntmachungssatzung nicht nur im Amtsblatt „Gemeinsame Zeitung“, sondern auch an sieben Verkündungstafeln in der Kernstadt und den Ortsteilen.

Schaukasten am Bibliotheksgebäude war abgehängt

Doch der Schaukasten am Bibliotheksgebäude, Eingang Forststraße, war wegen der Fassadenarbeiten abgehängt worden. „Der Verweis auf die anderen Tafeln reichte nicht aus“, sagt Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke). Weil die Beschlüsse in diesem einen Kasten nicht nachgelesen werden konnten, müssen sie erneut gefasst werden. Jetzt hängt er wieder.

Zu Beginn der Sitzung informiert der Bürgermeister über die Ausschusssitzungen, ehe die Bürgerfragestunde ansteht, in der Einwohner Antworten auf ihre Hinweise und Kritiken erhalten können. Außerdem sollen die Aufgaben der Schiedsstelle auf die Stadt Borna übertragen werden. Der Verkauf der alten Schule von Ramsdorf ist geplant. Und ein Datenschutzbeauftragter soll bestimmt werden.

Von okz