Borna

Die Scheiben des AfD-Büros in Borna wurden beschädigt. Darüber informiert die Polizei auf Nachfrage. Wie die Beamten berichten, wurde der Schaden am Neujahrstag gemeldet. Ob die Beschädigung in Zusammenhang mit der Silvesternacht steht, sei nicht klar, so die Polizei. Es könne auch möglich sein, dass der Schaden bereits vor Weihnachten eingetreten ist.

Von HL