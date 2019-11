Borna

Wiederholt haben unbekannte Täter das AfD-Parteibüro in der Bornaer Grabengasse angegriffen, indem sie mittels eines Gullydeckels die Schaufensterscheibe beschädigten. Es entstanden Risse und ein Loch in der Scheibe, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. In das Büro drangen die Täter aber nicht vor.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Der Vorfall hat sich in der Nacht zu Sonntag ereignet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Tel. 03433/2440 zu melden.

Von lvz