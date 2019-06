Kitzscher

Das Zone-30-Verkehrsschild in der Leipziger Straße in Kitzscher auf Höhe der dortigen Plattenbausiedlung ist nicht zum ersten Mal Opfer von Vandalismus geworden. Darüber informierte ein Leser nachdem die LVZ ein Foto veröffentlicht hatte, das zeigte, wie jemand aus der 30 eine 80 gemacht hatte.

In #Kitzscher beliebt man zu scherzen: In der Leipziger Straße haben Spaßvögel das 30-Schild kreativ erweitert. 😁 Gepostet von LVZ Kreis Leipzig am Montag, 3. Juni 2019

Das seien, meint der Leser, keine „Spaßvögel“ gewesen, wie es in dem Artikel hieß. Aus Sicht von Peter Bauer, der in der Nähe wohnt, sei das schon kriminell. „Mit Scherzen hat das nichts mehr zu tun“, ist der Kitzscheraner überzeugt, der sich als aufmerksamen Bürger bezeichnet. Das Schild sei nicht nur beschädigt worden, so wie kürzlich, sondern es sei auch schon mehrmals geklaut worden.

Provisorium weist jetzt auf Tempolimit hin

Mirko Lorenz, der stellvertretende Leiter des städtischen Bauhofes, kann das bestätigen. Das ursprüngliche originale Zonen-Schild sei von Unbekannten abgeschraubt worden. Davon kündet noch ein leerer oberer Rahmen auf dem Schildermast. „Weil wir so etwas nicht immer auf Lager haben“, sagt Lorenz, „haben wir uns erst einmal mit einem Provisorium geholfen.“

Das wurde auch bald geklaut, obwohl es sogar mit Sicherheitsschrauben befestigt war. Auch das nächste Schild, welches der Bauhof anbrachte, hing nicht lange unbeschädigt im Rahmen.

Vor Kurzem sah das ursprüngliche Tempo-30-Schild noch so aus. Quelle: André Neumann

Erst wurde es beschmiert und zu einem Zone-80-Schild umgestaltet. Seit dem Himmelfahrtswochenende fehlt es wieder ganz, es wurde es abgeschraubt. Der Bauhof wird es abermals ersetzen. „Es muss an der Stelle stehen“, sagt Lorenz. Denn hier beginne die innerstädtische Zone, in der an den Kreuzungen die Rechts-vor-links-Regelung gilt.

„Das Schild muss jemanden stören“, vermutet Peter Bauer, der wenig Verständnis dafür hat, dass Leute dreimal hintereinander ein Verkehrsschild klauen.

Schilderklau kein Kavaliersdelikt

Im Internet wird die Aktion mit der 80 nach der LVZ-Veröffentlichung eher witzig kommentiert. Bei mehrfach geklauten Verkehrsschildern hört der Spaß dann aber tatsächlich irgendwann auf. Vor allem weil sowohl die Verunstaltung als auch der Diebstahl ein „Eingriff in den Straßenverkehr“ und damit kein Kavaliersdelikt sei, wie Marcel Weißenberger von der Ortspolizeibehörde der Stadtverwaltung Kitzscher sagt. „Das ist eine Straftat, nicht mehr und nicht weniger“, macht er klar.

Bisher kannte die Stadt Schilderdiebstähle nur gelegentlich von Ortseingangstafeln. An der Tempo-30-Tafel in der Leipziger Straße sei das Phänomen im letzten halben Jahr neu, so Weißenberger. Doch viel mehr als die Schilder zu ersetzen, kann die Stadt offenbar kaum tun.

Kommune stellt keine Anzeige bei der Polizei

„Eigentlich müssten wir jeden Diebstahl anzeigen“, sagt der städtische Ordnungshüter. Weil die Polizei die Täter aber kaum finde und die Verfahren eingestellt würden, lasse man das mittlerweile, sagt er. Der Bauhof ist dabei ein neues Schild zu besorgen, welches demnächst montiert werde. Vorerst wurde wieder ein Provisorium aufgestellt.

Von André Neumann