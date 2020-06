Schiller und Körner: Lesung in Kahnsdorf erinnert an literarische Begegnung

Borna/Neukieritzsch/Kahnsdorf

Es sollte ein kleines Fest der Literatur und der Musik werden. Ein Ersatz für das Schillerfest, welches in Kahnsdorf viele Jahre gefeiert wurde, und eine Erinnerung an einen vielleicht entscheidenden Moment der deutschen Literaturgeschichte. Doch die Aufführung eines Theaterstückes zu Ehren der Begegnung des Dichters Friedrich Schiller (1769 bis 1805) mit seinem Freund und Gönner Christian Gottfried Körner (1756 bis 1831) am 5. Juli muss ausfallen.

Denn 235 Jahre nach diesem Aufeinandertreffen vereitelte das Corona-Virus die Proben der Theatergruppe „Neue Wasser“ aus Borna, des Blasorchesters des Musikvereins Neukieritzsch-Regis und eines Projektchores um den Gemischten Chor Neukieritzsch.

Doch Michael Potkownik (70), Chef und künstlerischer Kopf der Theatergruppe „Neue Wasser“, will das kleine Jubiläum nicht ganz fallen lassen, für das im Hintergrund schon so viel gearbeitet wurde. Deswegen wird nun am 1. Juli im Schiller-Café oder direkt im Rittergut eine literarische Lesung veranstaltet, mit der an das Treffen von Schiller und Körner erinnert werden soll.

Ernesti hatte Schiller und Körner eingeladen

Was zumindest den Vorteil hat, dass die Veranstaltung direkt am Tag des Ereignisses stattfindet, auf das neben dem Eingang zum Schillerhaus eine Informationstafel hinweist. Damals gehörte das Rittergut der Gelehrten-Familie Ernesti. Auf Einladung von Johann Christian Ernesti (1756 bis 1802) begegneten sich die beiden Schriftsteller am 1. Juli 1785 in Kahnsdorf.

Schillerfest Kahnsdorf findet nicht mehr statt - Illu Infotafel Schillerfest MTL BOG LVZ Foto: Jens Paul Taubert Quelle: Jens Paul Taubert

Eine Begegnung, so schreibt es Michael Potkownik in seinem Büchlein „Das traute Du“, die Schillers Gefühle in so ungeahnte Höhen steigen ließ, dass er hier die ersten Verse der späteren Ode an die Freude formulierte. „Das traute Du“, sollte auch das Theaterstück heißen, welches die Gruppe „Neue Wasser“ gemeinsam mit dem Orchester und dem Chor aus Neukieritzsch aufführen wollte.

Vier Mitglieder der Theatergruppe lesen in Kahnsdorf

Alle drei hätten Corona gern getrotzt. Michael Potkownik hatte der LVZ im März noch gesagt, falls man nicht rechtzeitig wieder mit den Proben beginnen könne, würden die Schauspieler eben mit Textzetteln auf der Bühne stehen. Ganz so wird es nun nicht. Aber immerhin vier Mitglieder der Theatergruppe, so kündigt es Potkownik an, werden am 1. Juli lesen.

Ausgewählt werden Texte, die erzählen, wie es zu der für die deutsche Literatur vielleicht so wichtigen Begegnung kam, über Schillers Weg nach Kahnsdorf und „über das erste Gegenübertreten von Schiller und Körner“.

Für die musikalische Begleitung wird Kantor Thomas Weber vom Kirchspiel Regis-Breitingen sorgen. Er werde, kündigt Potikownik an, auf dem Keyboard Stücke aus Beethovens neunter Sinfonie spielen. Der Komponist Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827) hatte Schillers Gedicht „An die Freude“ für den Schlusschor seiner berühmten Neunten vertont. Heute ist die Ode die Hymne Europas.

Großes Projekt wird weiter verfolgt

Mit der Ersatz-Lesung, darauf macht Michel Potkownik aufmerksam, sei das große Gemeinschaftsprojekt „Alle Menschen werden Brüder“ aber nicht zu den Akten gelegt. Theatergruppe, Chor und Orchester seien sich einig, das musikalisch begleitete Theaterstück im kommenden Jahr in Kahnsdorf aufführen zu wollen.

Für den 1. Juli dieses Jahres bestimmt die Corona-Pandemie allerdings noch die Regeln. Wer die Lesung miterleben möchte, so Potkownik, muss sich bis zum 29. Juni anmelden. Dafür stehen diese Telefonnummern zur Verfügung: 03433/200437 oder 03433/219668.

Von André Neumann