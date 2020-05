Schillerstraße oder Kraftwerksblick? Für Kahnsdorf-Nord werden Straßennamen gesucht

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Seit Ende April läuft die Erschließung des ersten Bauabschnittes des Wohngebietes Kahnsdorf-Nord. Schon in einem knappen Jahr könnten dort die ersten künftigen Bewohner beginnen, ihre Häuser zu bauen. Dann werden für die Straßen Namen benötigt. Die Suche danach hat jetzt begonnen.

Wegen der Corona-Krise mit Verzögerung stand das Thema nun auf der Tagesordnung einer Sitzung des Ortschaftsrates für Lobstädt, Großzössen und Kahnsdorf. Die Verwaltung hatte eine Liste möglicher Themen und Namen für die Benennung vorgelegt, anhand derer sich die Räte und einige Gäste darüber Gedanken machten, an welchen Adressen die künftigen Bewohner des Areals zwischen Kahnsdorf, dem Kahnsdorfer See und dem Hainer See künftig wohnen sollen.

Viele berühmte Persönlichkeiten waren in Kahnsdorf

Namen von Persönlichkeiten sind darunter, die irgendwie mehr oder weniger mit dem Ort in Kontakt waren: Ernesti (Rittergutsbesitzer), Schiller (Dichter), Körner (Schriftsteller und Schillers Gönner), von Beust (Rittergutsbesitzer), Löst (Schriftsteller), Bartholdy (Komponist).

Aber auch Begriffe wie Kraftwerksblick, Hafen, Reiterhof (wird nebenan gebaut) ,die Namen der Seen und ehemaliger Dörfer wurden als mögliche Straßenbezeichnungen in die Runde geworfen. Was zu einer lebhaften Diskussion führte. Ortschaftsrat Thomas Meckel meinte, bedeutende Personen, die in der Geschichte Kahnsdorfs auftauchten, sollten schon eine Rolle spielten. Die meisten ehemaligen Dörfer seien als Straßennamen schon vergeben.

Ratsmitglied Werner Winkler plädierte dafür, so wenig Straßen wie möglich einzeln zu benennen, lieber Ringe zu bilden, wo das möglich ist. Als Beispiel führte er die Bergisdorfer Straße in Lobstädt an, wo das gesamte Wohngebiet nur einen Straßennamen habe. Nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniere das gut.

Ortsvorsteher schlägt Bürgerbeteiligung vor

Winkler sagte auch, er halte nicht viel davon, Straßen nach Persönlichkeiten zu benennen, es sei denn, „sie sind unantastbar“. Doch nach denen seien dann schon viele Straßen benannt. Und eine Schiller-Allee in Kahnsdorf Nord würde übertrieben sein. Namen wie Kraftwerksblick oder „Am Tagebau“ seien für das Quartier zu rückwärtsgewandt, meinte Winkler und sagte: „Die Leute, die diese Grundstücke kaufen, warten darauf, dass das Kraftwerk nicht mehr arbeitet.“

Barbara Maddaus, eine Besucherin, sah das ganz ähnlich. Wenn das Wohngebiet schon „ Seewiesen“ heiße, dann sollten auch die Straßennamen in diese Richtung gehen, dann sollten die mit den Seen und mit der Natur zu tun haben.

Ortsvorsteher Claus Meiner tendierte wiederum dazu, auch die Historie mit zu berücksichtigen. Er schlug vor, in einer Art Aufruf die Kahnsdorfer an der Suche nach Namen zu beteiligen. Was Bürgermeister Thomas Hellriegel eher kritisch sieht. „Wenn wir die Leute befragen, dann sollten wir schon ein Thema vorgeben“, sagte er der LVZ.

