Schlamm kommt aus drei der Eschefelder Teiche raus

Frohburg

Gebaut wird und wurde über den Winter im Naturschutzgebiet Eschefelder Teiche nahe Frohburg. Der Neuteich, von der alten B 95 aus gesehen Teich Nummer zwei nach dem Straßenteich, wurde von Schlamm weitgehend befreit.

„Mit Ausnahme einer geringen Menge, die am Südufer zwischengelagert ist. Die wird dann im Spätsommer dieses Jahres abgetragen“, sagt Belinda Reg’n, stellvertretende Sprecherin des Landkreises Leipzig, der seit einigen Jahren Eigentümer der Teiche ist und der sie – anstelle eines Pächters – zwischenzeitlich selbst bewirtschaftet. Begonnen werde jetzt, die am Teich erforderlichen Treppen sowie ein Hochwasserüberlauf zu errichten.

Töpferteich wird erst im Herbst fertig

„Die Maßnahmen im Straßenteich laufen noch. Aufgrund der sehr schwierigen Witterungsverhältnisse, vor allem der großen Niederschlagsmengen der vergangenen Wochen, kann nicht prognostiziert werden, wann die Entschlammung fertig gestellt werden kann“, so die Sprecherin. Das betreffe auch den Töpferteich, der westlich des Stöckigts liegt. Erst am vergangenen Mittwoch habe man Proben für eine Schlamm-Analyse entnehmen können. Sei der Schlamm geeignet, auf die umliegenden Felder verteilt zu werden, beginne die Entschlammung im Herbst. Bis zu Frühjahr sei das nicht mehr schaffbar.

Schutzzäune sollen in Teichgebiet Waschbären von Vogelbrut-Zonen fernhalten – mit mäßigem Erfolg. Quelle: Jens Paul Taubert

Altteich hat jetzt eine Abfisch-Grube

Anders ist die Situation am Altteich, der südlich der Bundesstraße 7 zwischen Eschefelder Kreuz und Eschefeld liegt. „Er weist ein normales, sehr geringes Schlammaufkommen auf und muss deshalb nicht entschlammt werden“, so Reg’n. Errichtet wurde ein Weg zum Ablassbauwerk des Teiches. „Der Teich wird derzeit wieder angestaut. Durch den Weg können die Fische künftig direkt an der Abfisch-Grube entnommen werden.“ Finanziert werden die rund 1,7 Millionen Euro teuren Maßnahmen durch Gelder des Landes Sachsen. Das wurde seinerzeit vereinbart, als das wertvolle Vogel- und Naturschutzgebiet vom Freistaat auf den Landkreis überging.

Rund 100 000 Tonnen Schlamm ließ der Landkreis bereits 2018 aus den Teichen holen, vor allem aus dem Großteich. Er wurde auf den Feldern ausgebracht. Quelle: Jens Paul Taubert

Kreis managt Teich selbst – erst einmal

Die aufgrund zahlreicher naturschutzrechtlicher Beschränkungen einerseits und Problemen durch Wassermangel und Kormorane andererseits äußerst konfliktträchtige Bewirtschaftung der Teiche hatte zuletzt der Fischereibetrieb von Udo Wolf aus Beucha inne. 2020/21 hatte der Landkreis die Verpachtung neu ausgeschrieben. Zu einer Vergabe kam es allerdings nicht. „Derzeit bewirtschaftet der Landkreis die Teiche in Eigenregie. Dazu nehmen wir die fachliche Unterstützung eines Fischereifachbetriebes in Anspruch“, sagt Belinda Reg’n. Dabei aber solle es nicht bleiben: „Die zur Neuausschreibung eines Pachtvertrages notwendigen Informationen, Anforderungen und Rahmenbedingungen, in welchen sich alle Belange des Teichgebietes bestmöglich wiederfinden, werden in diesem Jahr erarbeitet.“ Einen Termin gebe es noch nicht. Grundsätzlich bestehe die Absicht, „alle Teiche im Schutzgebiet in diesem Jahr zu bewirtschaften. Näheres dazu wird noch abgestimmt, auch welche Fische künftig eingesetzt werden sollen.“ Aktuell mit Fischen besetzt seien Großteich, Vorwärmer, Streckteich und Ziegelteich. Der dreijährige Karpfen-Bestand im Vorwärmer werde in den nächsten Wochen noch abgefischt.

Von Ekkehard Schulreich