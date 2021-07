Schlechte Zufahrt: Regis-Breitingen macht Druck auf Garagenpächter

Loch an Loch: Die Zufahrt zu den Garagen in der Straße der Deutschen Einheit ist eine Katastrophe. Viele Pächter wünschen sich Besserung. Die meisten sind bereit, dafür zu bezahlen. Die übrigen will die Stadt mit einem Druckmittel überzeugen.

Loch an Loch: So schlimm sieht die Zufahrt zum Garagenhof in der Straße der Deutschen Einheit in Regis-Breitingen aus. Quelle: André Neumann