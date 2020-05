Schleppende Nachfrage: Bornaer Autohändler warten auf Kunden

Borna

Des Deutschen liebstes Kind kränkelt in der Corona-Pandemie. Seit zwei Wochen sind Automobil-Verkaufsstellen zwar wieder geöffnet – die Nachfrage bleibt in vielen Häusern jedoch verhalten. Ausnahmen bestätigen dabei wie immer die Regel.

So läuft im Autohaus CarUnion AutoTag in Borna alles (fast) wieder wie vor der Corona-bedingten Pause. „Die Mitarbeiter waren während der Schließung in Kurzarbeit, seit zwei Wochen aber haben wir richtig gut zu tun“, sagt Verkaufsleiter Thomas Melzer. Erst vor wenigen Tagen sei die erste Lieferung von längst bestellten Fahrzeugen eingetroffen. Diese hätten bereits Ende März nach Borna kommen sollen, standen aber wochenlang in einem belgischen Hafen. „Endlich können die Käufer ihre neuen Autos abholen“, erklärt Melzer.

Gebrauchtwagen werden stärker nachgefragt als Neuwagen

Was derzeit gut im sprichwörtlichen Sinne über den Ladentisch gehe, seien Gebrauchtwagen, die in Borna schon auf dem Gelände stehen. „Die Kunden brauchen Ersatzbeschaffungen, allerdings kommen Neufahrzeuge, wenn sie nicht schon vor der Pandemie bestellt worden sind, dieser Tage nicht rein“, erklärt der Bornaer Verkaufsleiter. Das hänge damit zusammen, dass die Produktion in den Werken noch nicht wieder voll angelaufen sei und Lieferketten nach wie vor unterbrochen seien. Melzer geht davon aus, dass die Lieferzeiten in den kommenden Monaten noch deutlich über dem Durchschnitt liegen. „Wer jetzt ein neues Auto bestellt, kommt frühestens in die Produktion rein, die zwischen Juni und August läuft“, begründet Melzer. Zuweilen könne es auch noch länger dauern.

Beim Autohaus CarUnion AutoTag in Borna ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen recht groß. Neuwagen hingegen stehen in der Warteschleife. Quelle: Julia Tonne

Im Autohaus selbst, in dem es seit der Wiedereröffnung eine Wegeführung gibt, damit sich Kunden nicht zu nahe kommen, ist es möglich, sich Gebraucht- oder Neuwagen anzusehen, die CarUnion im Bestand hat. „Die Ausstellungsfahrzeuge werden bei Interesse geöffnet. Kunden können sich reinsetzen oder auch Probefahrten machen“, erklärt Melzer. Nach Rückkehr werde das gesamte Auto desinfiziert. Werkstatt und Verkaufsraum seien strikt getrennt, zudem würden die Mitarbeiter Schutzmasken tragen.

Probefahrten sind im Skoda-Autohaus Gohlke möglich

Auch im Autohaus Skoda in Zedtlitz ist wieder Leben eingekehrt. Zwar noch etwas verhalten, wenn es um den Autokauf geht, aber immerhin. „In der Werkstatt war die ganze Zeit über ordentlich zu tun“, sagt Geschäftsführer Harald Gohlke, „und jetzt kommen vereinzelt wieder Kunden, bei denen ohnehin der Autokauf anstand.“ Eines sei aber auffällig: Interesse an einem Neuwagen habe derzeit vor allem die ältere Generation. Familien und junge Leute kämen in diesen Wochen kaum ins Autohaus. Was Gohlke vor allem mit der unklaren Situation für Familien begründet. „Viele von ihnen haben gerade einige Probleme, da steht der Autokauf hinten an.“

Dennoch: Gucken kann man ja schon mal. Und Probefahren auch. Denn auch bei Gohlkes wird nach jeder Autobesichtigung und Probefahrt das Fahrzeug desinfiziert. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Verkaufsraum ist nicht zwingend vorgeschrieben, zumal Glasscheiben zwischen Verkäufern und Kunden für den nötigen Schutz sorgen.

Diskussion um Kaufprämie für Autos bremst Nachfrage zusätzlich

Das Autohaus Heuter in Borna hat sich ebenfalls auf alle Hygienevorschriften eingestellt und mit Abtrennungen dafür gesorgt, dass sich Kunden nicht zu nahe kommen. „Wobei das nur selten der Fall ist, meist sind nur wenige Kunden gleichzeitig da. Die Nachfrage nach Neuwagen ist doch noch recht verhalten“, sagt Geschäftsführer Guido Horn. Nicht nur die Einschränkungen durch die Pandemie und die damit einhergehenden Sorgen bei den Menschen hätten die Nachfrage gedrosselt, „auch die Diskussion um eine eventuelle Kaufprämie, um die Autoindustrie zu unterstützen, hat den Zulauf zusätzlich gebremst“, macht Horn deutlich. Viele Kunden würden nun erst einmal abwarten, auf welche Lösung sich Bundesregierung und Autoindustrie einigen.

Horn hat auf die zurückhaltende Nachfrage reagiert und die Öffnungszeiten angepasst. Zudem seien nicht immer alle Mitarbeiter vor Ort, für einige gelte nach wie vor Kurzarbeit.

Von Julia Tonne