Schlepper kentert auf der Weißen Elster bei Zwenkau

Landkreis Leipzig

Ein Schlepper ist am Dienstag bei Arbeiten auf der Weißen Elster nahe Kleindalzig im Landkreis Leipzig gekentert. Wie Mike-Köhler, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes mitteilte, wurden die Kameraden der Feuerwehren von Zwenkau, Pegau und der Gerätewagen-Messtechnik aus Elstertrebnitz gegen 8.30 Uhr an die Unglücksstelle gerufen.

Ein Feuerwehr-Mann nimmt Proben vom Wasser, das mit Diesel verseucht ist.. Quelle: Mike Köhler (Pressedienst KFV-LKL)

Ölsperren auf der Weißen Elster

Laut ersten Informationen der integrierten Regionalleitstelle Leipzig soll das Boot Diesel verlieren. Vor Ort bestätigte sich die Lage für die Feuerwehr. Die Feuerwehr brachte zwei Ölsperren in die Weiße Elster ein, um auslaufenden Diesel einzufangen. Das Feuerwehrtechnische Zentrum wurde zu dem zur Einsatzelle nachalarmiert, um schwimmfähiges Bindemittel zu liefern.

Der Gerätewagen-Messtechnik nahm verschiedene Wasserproben nach Absprache mit dem Umweltamt.

Boot wird mit einem Kran geborgen

Das Boot soll am Dienstagnachmittag mit Hilfe eines Krans und den Tauchern der Bereitschaftspolizei geborgen werden. Das Boot liegt in einer Tiefe von fünf bis zehn Metern am Boden der Elster. Die Vorbereitungen laufen aktuell dazu und ziehen sich voraussichtlich bis in die Abendstunden hin.

Von LVZ