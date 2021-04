Schließen ab Montag die Schulen und Kitas im Landkreis Leipzig wieder?

Leipzig

Die geplante Bundes-Notbremse hat für Sachsens Schul- und Kitabetrieb erhebliche Auswirkungen. Denn die neuen Regelungen sehen vor, dass Schulen und Kindertagesstätten ab einer Inzidenz von 165 wieder geschlossen werden müssen. Ab einem Inzidentwert von 100 darf an Schulen nur noch Wechselunterricht stattfinden – das gilt auch für Grundschulen.

Angesichts der aktuell stark steigenden Inzidenz im Freistaat – am Dienstag lag der sachsenweite Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 221,0 – wird das Szenario erneuter Schulschließungen immer wahrscheinlicher. Der Landkreis Leipzig unterschreitet mit einer Inzidenz von 158,4 (Stand: 20.4.) den Grenzwert von 165 aktuell noch.

Wechselunterricht auch an Grundschulen

Wenn die 165-er Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird, müssen alle Schulen geschlossen werden. Ab einem Inzidenzwert von 100 darf nur noch im Wechselunterricht gelernt werden – das gilt auch für die Grundschülerinnen und -schüler, die im Freistaat bisher zusammen gelernt haben. Wieder öffnen dürfen die Schulen, wenn der Inzidenzwert die Marke von 165 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschreitet. Gleiches gilt für den Wechselunterricht mit entsprechender Inzidenz von 100.

Schulschließungen ab Montag sind möglich

Ob die Schulen im Landkreis Leipzig am Montag wieder schließen, hängt von den Entwicklungen der nächsten Tage ab. Um den kritischen Wert von 165 zu erreichen, fehlt nicht viel. Bei steigender Inzidenz müssten die Einrichtungen in Borna, Grimma oder Wurzen erneut geschlossen werden. Ausgenommen von der Regelung sind Abschlussklassen an weiterführenden Schulen sowie Förderschulen.

Eine Notbetreuung werde eingerichtet, wie Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mitteilte. Der Minister sprach mit Blick auf die Schulschließungen in weiten Teilen des Freistaats von einer „dunklen Woche“ für Sachsens Schulen. Bis Donnerstag soll ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden.

Von LVZ/lg