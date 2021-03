Schloss Rötha: Böhlener Unternehmen will Nachfolgerbau errichten

Rötha

Für den Bau eines großen Wohnhauses an der Stelle des früheren Schlosses in Rötha gibt es einen neuen Investor. „Wir haben das Projekt und das Grundstück inklusive aller Planungen und bisheriger Baumaßnahmen verkauft“, bestätigte der Röthaer Architekt Uwe Hermann jetzt der LVZ. Damit tritt er Spekulationen und Mutmaßungen entgegen, die sich gerade wieder einmal um das Vorhaben am Johann-Sebastian-Bach-Platz ranken.

Herrmann und sein Firmenpartner Arthur Wilker hatten in den vergangenen Jahren als Projektentwicklungsgesellschaft Schlossareal Rötha das Vorhaben angekurbelt und vorangebracht. Auf die Gesellschaft gehen ein Bebauungsplan für das Gelände am Johann-Sebastian-Bach-Platz zurück und der Bau der sogenannten Schlossallee, einer Erschließungsstraße für das Gebiet am Schlosspark.

Neuer Investor ist das Unternehmen Schlösser-Haus Management des Böhlener Bauunternehmers Guido Schlösser. Der hatte sich schon vor Jahren mit um das Schloss-Grundstück beworben, als das zum Verkauf ausgeschrieben war. Damals hatte Herrmann den Zuschlag bekommen. Schlösser bekennt, dass er sich sehr gefreut hat, als er Grundstück und Pläne jetzt von der Projektentwicklungsgesellschaft erwerben konnte. „Das ist ein kleines Träumchen“, sagt er.

Vier Interessenten für Schlossareal

Neben einem Block in der Ernst-Thälmann-Straße und dem Gebäude „Goldener Löwe“ am Markt, das Schlösser zunächst gesichert hat und schrittweise sanieren will, kommt nun ein weiteres Großprojekt zu seinen Röthaer Immobilien hinzu. Während die Projektentwicklungsgesellschaft bisher auf Eigentumswohnungen in dem geplanten Gebäude gesetzt hatte, will der Böhlener die Wohnungen allerdings vermieten.

Das Gebäude „Goldener Löwe“ in Rötha ist von Schlösser-Haus Management gesichert worden und soll saniert werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Darüber hinaus werde sich an den vorhandenen Plänen nicht viel ändern, sagt Herrmann, dem zufolge es vier Interessenten für das Gelände und das Projekt gegeben hat. Daran habe man gemerkt, dass sich das ehrgeizige Projekt umsetzen lasse. Für die Projektentwicklunsgesellschaft habe immer im Vordergrund gestanden, dass es realisiert wird. „Wir mussten einschätzen, was wir können und was nicht“, begründet Herrmann die Entscheidung für den Verkauf. Hochbau und Management wären für die kleine Gesellschaft womöglich eine Nummer zu groß geworden.

Architekt ist am Projekt weiter beteiligt

Bei dem neuen Investor findet er das Projekt gut aufgehoben. „Ich habe ein gutes Gefühl. Herr Schlösser wird den Verpflichtungen, die dieser Ort mit sich bringt, gerecht“, schätzt der Architekt ein. Für ihn sei immer die städtebauliche Betrachtung wichtig gewesen. Der Platz, an dem bis 1969 das Schloss gestanden hatte, sei seitdem baulich und aufgrund seiner Nutzung ein sogenannter städtebaulicher Missstand gewesen. Das wollte man ändern, sagt Herrmann und verweist darauf, was bisher geschafft worden ist.

„Wir haben eine fertige Planung, wir haben eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung, wir haben die Straße geschaffen und den Rand des Parkes schön gestaltet.“ Auch an der weiteren Verwirklichung eines Gebäude, das in Größe und Statur ans Schloss erinnern soll, wird Herrmann beteiligt sein. Guido Schlösser behält ihn als Architekt, für Bauleitung und Bauüberwachung.

Am Rande des Röthaer Schlossparkes erinnert dieses Denkmal an das Schloss und dessen Rolle während der Völkerschlacht 1813. Quelle: Jens Paul Taubert

Auf der Stadtratssitzung am Donnerstag wird es voraussichtlich noch einmal um das Projekt gehen. Die Fraktion „Initiative für Rötha“, die dem Vorhaben bislang eher kritisch gegenüberstand, beantragt die Rücknahme eines Grundstücksverkaufsbeschlusses von 2017. Es geht um rund 200 Quadratmeter im hinteren Bereich des Schlossgrundstückes, die die Gesellschaft damals kaufen wollte. Zum tatsächlichen Kauf kam es aber nie, weil die kleine Fläche doch nicht für das Projekt benötigt wurde, sagt Herrmann.

