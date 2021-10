Schlüssel für den neuen Geschichtenhof Wyhra bei Borna übergeben

Wyhra

Das Volkskundemuseum Wyhra hatte in pandemie-freien Jahren 2000, 3000 Besucher. So viele sollen es auch im neuen Geschichtenh0f werden, erklärte Ines Lüpfert, Zweite Beigeordnete des Landkreises, am 1. Oktober bei der symbolischen Schlüsselübergabe an Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Die Stadt Borna ist künftig Betreiberin des historischen Vierseithofes, der nach der Schließung des Volkskundemuseums ein reichliches Jahr lang umgebaut wurde.

Eröffnung des Geschichtenhofes in Wyhra: Schlüsselübergabe von der Landkreis-Beigeordneten Ines Lüpfert (r.) an Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke. Quelle: Jens Paul Taubert

Kosten von 700 000 Euro

Knapp 700 000 Euro kostete der Umbau des Museums, dessen Ursprünge in den späten 1980er-Jahren und damit noch in der DDR liegen, in einen Geschichtenhof mit multimedialen Angeboten. So gibt es in den Gebäuden, in denen das Leben einer Bauernfamilie aus der Zeit um das Jahr 1900 aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird, insgesamt zwölf Hörstationen.

Besucher in der Remise des Geschichtenhofes in Wyhra. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Ausstellung, deren Eröffnung mit einem Hoffest gefeiert wurde, spiegelt das Leben beim Übergang zum Industriezeitalter im vormaligen Herzogtum Sachsen-Altenburg wider. Das Dorf Wyhra gehörte seinerzeit zu diesem Herzogtum. Zu sehen sind Kutschen, Arbeitsgeräte, aber auch die gute Stube der Bauernfamilie.

Der Lagerraum des Geschichtenhofes Wyhra. Quelle: Jens Paul Taubert

Kassenhäuschen und Hofladen

Neu ist das Kassenhäuschen nebst Hofladen, das sich am Parkplatz befindet. Dort stehen auch drei Schäferwagen, die von Pilgern auf dem Lutherweg genutzt werden können. Der Lutherweg führt durch Wyhra. Die Übernachtungsmöglichkeiten werden von einer modernen Küche sowie Sanitäranlagen ergänzt.

Der neue Geschichtenhof Wyhra ist am Freitag offiziell eröffnet worden. Quelle: Jens Paul Taubert

Eheschließungen möglich

Der neue Geschichtenhof soll zu einem Ort der Kultur und der Wissensvermittlung werden, sagte Lüpfert weiter. Er kann als grünes Klassenzimmer, aber auch als Ort für Eheschließungen genutzt werden. Traditionelle Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt und der „Tanz auf Hof und Heiste“, die es bereits im Volkskundemuseum gab, sollen beibehalten werden.

Junge Besucher im Garten des Geschichtenhofes Wyhra. Quelle: Jens Paul Taubert

Öffnung bis Ende Oktober

Der Geschichtenhof kann zunächst bis Ende dieses Monats von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr besucht werden, bevor er in der kalten Jahreszeit geschlossen ist. Im nächsten Jahr wird er von April bis Oktober geöffnet.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis