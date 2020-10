Schlusspurt für #VereinsChallenge im Landkreis Leipzig

Naunhof

Der Kreissportbund Landkreis Leipzig ruft zum Schlussspurt für seinen Wettbewerb „#VereinsChallenge“. Der 31. Oktober ist der letzte Tag für die Teilnahme. Es gilt, noch weitere Strecken mit Laufen und Walken, Wandern, Spazierengehen und Rollstuhlfahren zu sammeln. Für die Besten gibt es Prämien. Bisher haben sich 500 Aktive und 50 Vereine beteiligt, teilt KSB-Geschäftsführer René Schober mit. „Vor allem ist es spannend und pandemie-sicher.“

Preise für Beste und per Los

Am ausgegebenen Ziel von 40 000 Kilometer – einer Erdumrundung – fehlen aber noch 7500 Kilometer. Mitmachen können sowohl Vereinsmitglieder als auch nicht organisierte Sportler. Es gibt Preise für die erfolgreichsten Vereine und die besten Einzelteilnehmer. Zudem nehmen an einer Verlosung alle teil, die mindestens zehn Kilometer absolviert haben. Das Resultat muss in einem Ergebnisportal eingetragen werden. Das ist bis 1. November möglich.

Von Olaf Krenz