Schlussstrich unters Warten: Regiser Entscheidung zur Oberschule

Regis-Breitingen

Recht unverfänglich kam der Tagesordnungspunkt „Beschlussfassung zu einem Haushaltvorgriff 2021“ für den Stadtrat Regis-Breitingen daher. Selbst der eigentliche Textvorschlag, den die anwesenden zwölf Mitglieder schließlich einstimmig bestätigten, sparte das entscheidende Wort aus. Die Höhe der genannten Investitionskosten allerdings stellte klar, worum es sich dreht: die Oberschule. Es ist ein Paukenschlag im jahrelangen Hin und Her um einen möglichen Neubau. Und der bringt den Abschied von einem solchen 12,5-Millionen-Euro-Projekt.

Energetische Sanierung für drei Millionen Euro

Vorbereitet werden soll „nur“ eine energetische Sanierung. Die wird in die Investitionsliste für 2022 mit drei Millionen Euro aufgenommen. Schon für dieses Jahr aber werden Planungskosten von 200 000 Euro eingestellt, damit Unterlagen für die Beantragung von Zuschüssen erarbeitet werden. Denn ohne diese wird es laut Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) auch bei dem auf ein knappes Viertel abgespeckten Aufwand nicht gehen für das Pleißestädtchen. „Dabei ist unsere wohl einzige Chance auf Fördermittel für die energetische Sanierung die über die Strukturwandel-Programme.“

Kooperation: „Es hat sich alles zerschlagen“

„Es ist eine Grundsatzentscheidung, um endlich vorwärtszukommen“, so der Stadtchef. „Ich habe im Vorjahr vielfältige Aktivitäten gestartet, zuvor war mein Amtsvorgänger aktiv gewesen. Doch es hat sich alles zerschlagen.“ Inzwischen habe auch die Stadt Borna einen Rückzieher gemacht. Regis hatte diese ebenso für den großen Wurf gewinnen wollen wie die Gemeinde Neukieritzsch. Beide Nachbarn schicken zahlreiche Mädchen und Jungen in die Bildungseinrichtung am Kirchteich. Und für den Landkreis, in dessen Trägerschaft und damit Verantwortung Zetzsche die Oberschule schieben wollte, werde der Kreistag im März dankend ablehnen. Das sei nur Formsache, wie der Beschlussvorlage der Verwaltung zu entnehmen ist.

„Von Sachsen im Regen stehen gelassen“

„Die beiden Kommunen und das Landratsamt haben keine Lust, sich zu beteiligen. Und Dresden (der Freistaat, d. A.) bewegt sich nicht bei der Fördermittelquote“, fügt der Bürgermeister tags darauf gegenüber der LVZ hinzu. „Ich bin richtig sauer. Wir werden von Sachsen im Regen stehen gelassen. Nach jahrelangem Eingriff in den Umgang mit der Schule müsste das Land doch seine Fehlentscheidung korrigieren.“ Wegen Mitwirkungsentzug und Beobachtungsstatus hatte die Stadt bis 2013 keine Unterstützung erhalten. Seitdem gehe es auch nicht voran. Da seien 60 Prozent Förderung für Regis einfach zu wenig.

Unklar, ob kleinere Räume bleiben können

In der Sitzung begrüßte SPD-Stadtrat Stephan Kretzschmar, dass mit der Aufnahme des Projektes Schule aus dem Not-Haushalt ein Entwicklungs-Haushalt wird. Er wollte wissen, ob die bisherigen Einwände gegen eine Sanierung vom Tisch sind. Ob Bestandsschutz bestehe, weil doch nach heutigen Regeln die Unterrichtsräume größer sein müssten. Mario Fritzsche (Freie Wähler), der als Vize-Chef im Förderverein der Schule viele zusätzliche Gespräche geführt hatte, entgegnete, dass von Behördenvertretern die Räume als zu klein benannt wurden. Ein klare Aussage, ob sie so bleiben können, sei aber nicht getroffen worden. „Wenn die Behörden mehr wollen, müssen sie uns sagen, wo das Geld herkommen soll.“

„Wir machen das jetzt so“

Karsten Jockisch (CDU) meinte, dass doch bei einer energetischen Sanierung nicht in die eigentliche Bausubstanz eingegriffen wird. Damit dürften sich die Regularien nicht ändern. Und Werner Heiche (FDP) schlug vor: „Wir machen das jetzt so. Wenn uns das eine Behörde verbietet, muss sie sagen, wie es dann geht.“ Dem schlossen sich die zwei Kolleginnen und neun Kollegen an.

Abschnittsweise Sanierung bringt Platzproblem

„Wir haben lange gekämpft, von einem Termin zum anderen gewartet. Doch wir wurden immer nur vertröstet. Damit ist Schluss“, stellt Zetzsche anderntags fest. „Wir rennen keinem mehr hinterher.“ Nun sei der Weg klar. Wobei abschnittsweise sicherlich saniert werde. Damit könne die Schule nur teilweise genutzt werden. Wo die „übrigen“ Klassen unterrichtet werden, sei offen. Eine Container-Lösung als Ersatz könne sich Regis nicht leisten. „Bis das zum Tragen kommt, vergeht noch eine Weile.“ Schulleiterin Kathrin Lohse habe er zuvor und aktuell informiert. „Ihr Traum vom Neubau wird einer bleiben. Wir müssen mit der Realität leben.“

Regis-Breitingen auf Fördermittel angewiesen

Selbst wenn es nicht um eine Komplettsanierung (9,5 Millionen Euro) gehe: „Sollten wir keine Fördermittel erhalten, können wir auch keine energetische Sanierung durchführen“, sagt Bürgermeister Zetzsche. „Dann sprechen wir nur noch über Mängelbeseitigung, etwa im Sinne von Brandschutz. Mehr geht da nicht.“

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz