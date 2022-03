Schmierereien in Borna: Polizei sucht nach Zeugen

Borna

Mehrere Jugendliche sollen in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in der Bornaer Innenstadt an verschiedenen Stellen Gegenstände mit Farbe besprüht haben. Um Mitternacht wurde aus diesem Grund die Polizei alarmiert.

Die Gruppe habe nach Zeugenangaben aus sechs Personen (4x männlich und 2x weiblich) bestanden. Sie sprühten mit schwarzer Farbe an Mauern, Container, Verkehrszeichen, Bushaltestellen und weiteren Orten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Es wurden zum Teil nationalsozialistische Symbole aber auch andere Inhalte gesprüht. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht beziffert. Die Gruppe Jugendlicher konnte durch eingesetzte Polizeibeamte nicht mehr festgestellt werden. Es laufen Ermittlungen zu Sachbeschädigungen und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, unter Telefon 03433 244-0 zu melden.

Von LVZ