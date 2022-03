Schmöllner Skatbank kündigt Bornaer Umweltverein das Konto – und sagt nicht warum

Altenburg/Borna

Er kam überraschend, wie aus dem Nichts für Felix Martin: dieser Brief von der in Schmölln ansässigen Deutschen Skatbank, datiert auf den 17. Januar, der ihm die Kontokündigung für seinen gemeinnützigen Verein „Blühendes Deutschland“ mitteilt, Einfach so. Nun kann der Bornaer Verein also nur noch bis zum 31. März auf das Konto zugreifen.

Verein existiert seit April 2019

Felix Martin hatte den Verein „Blühendes Deutschland“ im April 2019 mit anderen gegründet, die sich wie er für Umweltschutz und Artenvielfalt einsetzen wollten. Der 26-Jährige ist selbst Landwirt und wollte sich neben seinem Beruf noch stärker für die Natur engagieren. Auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen sät der Verein im Frühjahr eine Blühmischung aus: Phacelia, Kornblume, Klatschmohn, Klee, Sonnenblume ... Alles, was besonders attraktiv für Schmetterlinge und Bienen ist. Seit vergangenem Jahr arbeitet der Verein auch mit dem Versorger EnviaM zusammen und organisiert neu anzulegende Blühflächen bis hinein in den südlichen Teil Brandenburgs. Die sieben Mitglieder sind stolz auf das, was sie bisher mit ihrer Initiative erreicht haben. Aber: „Wenn wir kein Konto haben, können wir auch kein Saatgut kaufen.“

Kündigung „aus bankinternen Gründen“

Also versuchte Felix Martin, den Grund für die überraschende Kündigung zu erfahren. Daraus entwickelte sich ein regelrechter Briefwechsel mit der Skatbank, der zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führte. Ausgerechnet „die Skatbank, welche in ihren Leitlinien Regionalität, Nachhaltigkeit, Umwelt und Einbeziehung der Bankkunden predigt“, beklagt Martin in einem Brief an die Genossenschaftsbank. „Ausgerechnet diese behindert mit ihrem Handeln die Ausübung von für den Naturschutz relevanten Maßnahmen durch unseren Verein.“ Hieß es im ersten Brief des Kreditinstituts noch, die Entscheidung sei aus „bankinternen Gründen“ gefallen, so heißt es im nächsten Schreiben: „Die Kündigung erfolgte aus einer geschäftspolitischen Entscheidung heraus.“

Konto kann von beiden Seiten gekündigt werden

Etwas widersprüchlich ist dabei, dass es eine Genossenschaftsbank ist, die sich dem Ziel verschrieben hat, das Gemeinwesen voranzubringen, und gleichzeitig einem gemeinnützigen Verein die Zusammenarbeit kündigt, ohne einen verständlichen Grund zu nennen.

Die fristgerechte Kündigung steht der Bank selbstverständlich frei, wie die Skatbank Felix Martin schriftlich noch einmal erklärt: „Gemäß Punkt 19 der von Ihnen anlässlich der Kontoeröffnung anerkannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann die Bank die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen.“ Dennoch steht diese Entscheidung im Konflikt mit dem Selbstverständnis der Deutschen Skatbank, die auf ihrer Website mit den günstigen Kontoführungsgebühren des Skatbank-Trumpfkontos für Vereine wirbt.

„Wir stehen sehr unter Druck“

Auf die LVZ-Anfrage, ob es sich bei dieser Kündigung um einen Einzelfall handelt, reagierte die Deutsche Skatbank mit dem Verweis, grundsätzlich keine Auskünfte zu den Geschäftsbeziehungen mit ihren Kunden an Dritte weiterzugeben.

Felix Martin betrachtet die wortkarge Kündigung des Kreditinstituts mit Rat- und Fassungslosigkeit. Bis Ende März wird der 26-jährige Landwirt versuchen, entweder ein anderes Konto bei der Skatbank zu eröffnen oder mit dem Verein bei einer anderen Bank unterzukommen. Das Konto bei den Schmöllnern hätte er aufgrund der günstigen Konditionen und geringen Gebühren gerne behalten. Die Zeit drängt, denn ab dem 1. April kann der Verein nicht mehr über das Geld auf dem Konto verfügen und obendrauf wird das Vermögen mit Zinsen belastet. „Das Geld wird dann mit jedem Tag weniger“, sagt Martin. „Wir stehen sehr unter Druck.“

