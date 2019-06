Neukieritzsch/Kieritzsch

In Kieritzsch geht es am Samstag wieder einmal hoch her. Die Freiwillige Feuerwehr, der Heimatverein und der Ortschaftsrat laden zum Dorf-, Teich- und Kinderfest am Dorfteich ein, der hier „Forelle“ heißt. 14 Uhr geht es los.

Die „Forelle“ ist in den vergangenen Monaten vom Pächter, der Sportangelgruppe Neukieritzsch, gründlich auf Vordermann gebracht worden. Mit viel Unterstützung, wie Vize-Anglerchef Jens Littmann sagt. Die Gemeindeverwaltung und die Mibrag hätten zusammen rund 5000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr Lippendorf/ Kieritzsch habe vor allem beim Verschneiden und beim Fällen einiger Bäume geholfen, und der ortsansässige Unternehmer Tom Kessler habe Technik zur Verfügung gestellt.

Zur Galerie Selbst gebaute Pötte fahren über den Dorfteich, auch wenn dessen Wasser gerade braun ist.

Jetzt ist der Teich, der in letzter Zeit arg zugewachsen war, wieder von allen Seiten gut zu sehen und begehbar. Aus den Randbereichen wurde Schlamm herausgeholt, und auf der Ostseite schützt jetzt ein Faschinen-Geflecht das Ufer davor, ausgespült zu werden.

Außerdem bauten die Angler einen neuen Teich-Mönch ein, mit dem der Abfluss in den vom Teich wegführenden Graben und damit der Wasserstand reguliert werden kann. Vorher, sagt Littmann, sei das nicht möglich gewesen: „Es gab keinen Mönch, nur ein Rohr.“

Eisen färbt Wasser braun – ist aber unbedenklich

Einziges optisches Manko am Teich ist die Farbe des Wassers. Das ist zurzeit durchweg braun, was auf Eisen schließen lässt. Das Wasser, erklärt Littmann dazu, sei Tagebauwasser. „Es kommt von einem rund 300 Meter entfernten Brunnen der Mibrag.“ So lange Wasser aus einem Rohr in den Teich hineinlaufe, sagt Littmann, oxydiere das Eisen und das Wasser werde braun. Würde man den Zulauf abstellen, hätte es nach wenigen Tagen einen normale Farbe.

„Es ist nicht der Idealfall, aber es ist unbedenklich“, sagt Littmann mit Blick auf das Fest am Sonnabend. Dessen größter Gaudi einmal mehr das beliebte Badewannenrennen auf dem Teich ist. Man darf gespannt sein, mit welchen selbst gebauten schwimmenden Pötten die Teilnehmer diesmal ins Rennen gehen.

Der Wettbewerb beginnt 14.30 Uhr, das Fest selbst fängt 14 Uhr mit musikalischer Unterhaltung an.

Besichtigungsfahrten in den Tagebau möglich

Um 15 Uhr und 16 Uhr starten zwei Besichtigungsfahrten in den Tagebau. 15 Uhr beginnen außerdem Wettbewerbe im Kegeln und im Tischtennis und eine Traktorschau. Gegen 16 Uhr geht es bei einem Contest im benachbarten Skaterpark heiß her, zwei Stunden später zeigt die Jugendfeuerwehr eine Löschübung.

Musik und Tanz mit Musik vom DJ und einer Showeinlage eröffnen schließlich gegen 20 Uhr die abendliche Party, bei der bis in den Morgen getanzt werden kann. Der Eintritt zum Fest ist frei.

Von LVZ