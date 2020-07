Groitzsch/ Schnaudertrebnitz

Der Einsatz auf der B 176 wegen eines Unfalls war noch nicht beendet, da ging es für die Kameraden aus Groitzsch gleich weiter.

In der Ortslage Schnaudertrebnitz hatte ein Motorrad gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen über eine Strecke von 100 Metern Öl verloren. An dem Fahrzeug lag nach Angaben der Feuerwehr ein Defekt vor. Die Kräfte vor Ort reinigten die Straße.

Von lvz