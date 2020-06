Schneller als die Polizei erlaubt: Beamte kontrollieren E-Bike in Neukieritzsch

Neukieritzsch

Sie war schneller als die Polizei erlaubt: Eine 41-Jährige Pedelec-Fahrerin erhielt am Donnerstagabend die Aufmerksamkeit der Bornaer Polizeibeamten, als sie in Lobstädt unterwegs war.

E-Bike schneller als erlaubt

Auf der Alt-Wienitzer Straße fuhren die Beamten der Frau auf dem E-Bike hinterher und kontrollierten sie schließlich. Dabei stellten sie fest, dass der Sensor für die Radumdrehungszahl am Hinterrad an einer anderen Stelle montiert war als vom Werk geplant. Er befand sich stattdessen an der Hinterachse des Pedelecs und war mit Kabelbindern befestigt. Aufgrund dessen ist eine höhere Endgeschwindigkeit erreichbar. Dadurch benötigt die Fahrerin jedoch auch eine Fahrerlaubnis sowie Pflichtversicherung. Das lag nicht vor. Gegen die Frau wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Von vag/LVZ