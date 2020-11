Schnellere Datenleitungen für die Groitzscher Schulen

Groitzsch

Die drei Schulen von Groitzsch haben jetzt mehr Möglichkeiten für die Nutzung neuer Medien im Unterricht. Nicht nur, dass mit Finanzierungshilfe über den Digitalpakt Schule des Bundes nach und nach die Ausstattung mit Computertechnik verbessert wird. Jetzt verfügen die Bildungseinrichtungen auch über wesentlich bessere Leitungskapazitäten. „Es liegt jetzt an den Schulen eine Übertragungsrate von 250 Megabit pro Sekunde an“, sagt Andreas Müller, IT-Koordinator in der Stadtverwaltung.

Schnellere Leitungen bringen merkliche Verbesserung

Ursprünglich hatte er beim Branchenriesen Telekom wegen einer Hilfe bei der Digitalpakt-Aktion angefragt. „Unterstützung mit Technik konnte das Unternehmen nicht geben. Aber schnellere Leitungen wurden zugesagt“, meint Müller schmunzelnd. „Das ist ein ganzes Stückchen Fortschritt.“ Hatten doch vor allem die Grund- und die Oberschule bisher lediglich zehn bis zwölf Megabit pro Sekunde anliegen, wodurch die gemeinsame Computer-Arbeit einer Klasse schon beeinträchtigt sein konnte, erklärt der Bauamtsmitarbeiter.

Lieferprobleme bei Digitaltafeln fürs Gymnasium

Noch nicht geklappt hat es hingegen mit den sieben Digitaltafeln, die in den Herbstferien im Wiprecht-Gymnasium installiert werden sollten. „Die Firma hat Lieferprobleme“, so Müller. „Wir warten auf die Geräte.“ Groitzsch hatte bereits Ende August per Beschluss des Technischen Ausschusses dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen den Auftrag erteilt. Der hatte aufgrund einer zentralen Ausschreibung von IT- und Präsentationstechnik für den Digitalpakt günstige Preise erzielt.

Die interaktiven Bildschirme mit einer Diagonale von 86 Zoll (knapp 219 Zentimeter) können ohne Computer/Laptop betrieben werden. Geschrieben wird mit Stift beziehungsweise Hand. Teilweise gibt es dazu Seitentafel für die Arbeit mit Kreide. Für die sieben Geräte zahlt Groitzsch knapp 40 500 Euro.

