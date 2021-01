Elstertrebnitz

Zwei harte Lockdowns und Dutzende Corona-Bestimmungen sind 2020 an der Gemeinde Elstertrebnitz nicht spurlos vorbeigegangen. „Wir mussten alle Veranstaltungen absagen“, bedauert der Bürgermeister David Zühlke ( CDU) und hofft auf eine Neuauflage des Osterfeuers, Maibaumsetzens, des Dorf- und Kinderfestes, des Oldtimertreffens, der Rentner-Weihnachtsfeier und des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr. Auch die Konzerte, Mühlen- und Denkmaltage in der Eisenmühle fanden 2020 nicht statt. „Dabei sind alle diese Veranstaltungen wichtig für unser Gemeindeleben“, findet der Bürgermeister. „Jeder, der an der Vorbereitung mitwirkt, ist mit Liebe und Herzblut dabei.“

Rückblick auf das vierte Oldtimer-Treffen in Elstertrebnitz, 2019. Bei der Veranstaltung wurden auch alte Traktoren gezeigt. Quelle: Karina Becker-Jaeger

Anzeige

Großprojekt nach 27 Jahren beendet

Trotz aller Widrigkeiten blieb die mit 1311 Einwohnern kleinste eigenständige Kommune im Landkreis Leipzig im Pandemiejahr nicht untätig. Nach 27 Jahren wurde das Großprojekt Abwasseranschlüsse zu Ende geführt. Kostenpunkt: 5,5 Millionen Euro. Gesplittet in sieben Bauabschnitte hatten die Gemeinde Elstertrebnitz, der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land und der Abwasserzweckverband Weiße Elster dafür gesorgt, dass alle Haushalte im Innenbereich an das öffentliche Abwassernetz und damit an die zentrale Kläranlage Kleindalzig angeschlossen wurden. Das Jahr 2020 steht ebenso für die Erweiterung der Kita „Knirpsenland“ von 64 auf 88 Plätze; parallel dazu wurden drei Erzieherinnen neu eingestellt.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Generationswechsel im Gemeindeamt

Zu den Top Ten 2020 gehören ebenso der Bau beziehungsweise die Neugestaltung der Spielplätze in Elstertrebnitz und Oderwitz, die Gehwegerneuerung in Costewitz, die Erweiterung des Wohngebietes Elstertrebnitz um drei Bauplätze und nicht zuletzt der Generationswechsel im Gemeindeamt. Für die langjährige Mitarbeiterin Gerda Zenker, die nach mehr als zwei Jahrzehnten in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen war, ist im Mai Cindy Böhlitz nachgerückt.

Cindy Böhlitz trat im Mai die Nachfolge von Gerda Zenker im Gemeindeamt Elstertrebnitz an. Bürgermeister David Zühlke begrüßte die neue Mitarbeiterin mit einem Blumenstrauß. Quelle: Gemeinde

Rad- und Wanderwegbau bis 2025

„Es war insgesamt kein einfaches Jahr“, lässt David Zühlke die letzten Monate Revue passieren, „aber ich bin dankbar, dass wir unsere Ratssitzungen unter Corona-Bedingungen durchführen konnten und immer beschlussfähig waren.“ Auf den Weg gebracht wurden unter anderem die Sanierung des Vereinshauses am Sportplatz, der Breitbandausbau in Kooperation mit EnviaTel sowie erste Überlegungen zum Rad- und Wanderwegbau am Marktsteg. Dieses Großprojekt der LMBV umfasse rund 880 000 Euro, soll bald in die Planung gehen und bis 2024/2025 umgesetzt werden, kündigte der Bürgermeister an.

Ortsansässige Vereine weiter unterstützen

Für 2021 stehen sowohl der Breitbandausbau und damit schnelles Internet, als auch die Projekte zum Strukturwandel im Mittelpunkt. Hier hat Elstertrebnitz gleich mehrere Eisen im Feuer: Neubau einer Turnhalle, Umbau der ehemaligen Krippe zu einem Erholungsgebiet mit Spielplatz, Bänken und Hütten sowie ein Gleisanschluss für die Firma Schrott Wetzel. Darüber hinaus sollen auch die Haushalte in den Außenbereichen an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen werden, wozu nun erste Gespräche mit den Investoren und dem Landratsamt erfolgen. Weitere Pläne betreffen das Wohngebiet Trautzschen, die Anschaffung neuer Technik für den Bauhof und neuer Spielgeräte für die Kindereinrichtung, aber auch die finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine. „Unser großes Ziel ist und bleibt die Eigenständigkeit und dass wir unsere finanziellen Mittel gut und nachvollziehbar einsetzen“, erklärt der Bürgermeister.

Von Kathrin Haase