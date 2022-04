Schnelles Internet in und um Neukieritzsch: Hier gibt es Informationen

Neukieritzsch

In den nächsten zwei Wochen schickt das Kommunikationsunternehmen Envia-Tel sein Informationsmobil für den Glasfaseranschluss durch alle Ortsteile der Gemeinde Neukieritzsch. Die Tour ist Teil der Offensive, mit der Kunden für diese Breitbandtechnik gewonnen werden sollen.

Erst wenn 45 Prozent der in Frage kommenden Haushalte einen Vertrag unterzeichnen, wird Envia-Tel in Neukieritzsch ein Glasfasernetz verlegen. Diese Quote hatte der Gemeinderat beschlossen. Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) wirbt für die moderne Internet-Technologie. „Den Glasfasernetzen gehört die Zukunft. Vor allem in ländlichen Regionen sind sie ein unabdingbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge“, schreibt er in einer Erklärung.

Neukieritzsch sei eine aufstrebende Kommune, die in den nächsten Jahren weiter wachsen und an Attraktivität gewinnen werde. Ein Glasfasernetz sei bei dieser Entwicklung ein entscheidender Faktor. Damit könne „ein Stück mehr Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit“ in die Gemeinde geholt werden. Hellriegel spricht die Bürgerinnen und Bürger direkt an und bittet: „Entscheiden Sie sich für einen Glasfaseranschluss und starten Sie in die digitale Zukunft!“

Hier hält das Infomobil

Das Informationsmobil beginnt seine Tour durch die Gemeinde am 5. April auf dem Neukieritzscher Wochenmarkt. Die weiteren Stationen sind: 6.4. Parkplatz Rittersguthof Kahnsdorf, 7.4. Parkplatz vor Geschäft Engelmann in Lobstädt, 8.4. Lobstädter Straße gegenüber Nummer 12 in Großzössen, 9.4. Dorfplatz Kieritzsch, 11.4. Schulhof der ehemaligem Mittelschule (Schulstraße 1) in Neukieritzsch, 12.4. Platz an der Ampelkreuzung B 176/K 7930 in Lobstädt, 13.4. Vereinshaus Hauptstraße 62 A in Lippendorf, 14.4. An der Lagune 31 in Kahnsdorf, 15.4. Hartmannsdorfer Straße in Deutzen, 16.4. Witznitzer Straße gegenüber Garagenhof in Großzössen.

Die sogenannte Vorvermarktung läuft laut Envia-Tel bis zum 30. Juni. Sollte die geforderte Quote von 45 Prozent zusammenkommen, will das Unternehmen im Frühjahr 2023 mit dem Aufbau des Netzes beginnen.

