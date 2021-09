Schnelles Internet per Glasfaser: Den Spaten folgen in Groitzsch die Bagger

Groitzsch

Tatsächlich zu sehen und zu greifen ist es zwar nicht. Die Freude ist dennoch schon groß über seine bloße Ankündigung. Es geht um schnelles Internet. Die Teilnehmer des offiziellen ersten Spatenstichs für eine flächendeckende Glasfaserstruktur in Groitzsch, die eben den besonders flotten Zugang zum World Wide Web, dem weltweiten Datennetz, sichern soll, zeigten jedenfalls strahlende Gesichter. Die Firma Envia-Tel will in den nächsten Monaten die Leitungen für die Versorgung privater Haushalte in der Kommune verlegen.

Envia-Tel versorgt erstmals Privatkunden

Ihr Geschäftsführer Stephan Drescher bezeichnete am Donnerstagvormittag das schnelle Internet als „Existenzvoraussetzung für Unternehmen, aber auch als immer wichtiger für die Bürgerinnen und Bürger“. Seit 20 Jahren kümmere sich das Unternehmen bereits um Geschäftskunden. Dabei habe es 6200 Kilometer Glasfaser verlegt. Ende 2019 sei dann die Entscheidung gefallen – „auch auf Wunsch der kommunalen Anteilseigner an der Envia-Gruppe“ – Privatkunden zu versorgen.

Firmenchef: Mit Lichtgeschwindigkeit surfen

Da Envia-Tel eigenwirtschaftlich ausbaut, das heißt ohne Fördermittel, habe die Firma in der Vorvermarktungsphase um Verträge geworben – erst in Groitzsch und dann in vier weiteren Kommunen. Die geforderte Anschlussquote der Haushalte sei teils deutlich übertroffen worden. „Jetzt rollen die Bagger“, so Drescher. „Mit Lichtgeschwindigkeit surfen, streamen und telefonieren kommt in greifbare Nähe. Wir freuen uns, nun mit den Bauarbeiten starten zu können.“ Es sollen in Groitzsch, Pegau, Elstertrebnitz, Zwenkau und Böhlen 230 Kilometer Glasfaser für rund 15 000 Haushalte in den Boden gebracht werden.

Langfristiges Engagement beabsichtigt

Dafür investiert das Unternehmen einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Allein für Groitzsch sind wohl etwa 17 Millionen Euro nötig. Die Kunden zahlen für den günstigsten Vertrag, der immerhin eine Datenübertragungsrate von 300 Megabit pro Sekunde ermöglicht, knapp 35 Euro pro Monat. „Das funktioniert nur mit langen Amortisierungszeiten“, sagte der Geschäftsführer. „Und ich habe den Glauben und die Überzeugung, dass mit der Glasfaser noch viel mehr Nutzungsmöglichkeiten für digitale Anwendungen drin sind.“

Soll zusammen heißen: Das Geschäft rechnet sich erst über einen längeren Zeitraum für Envia-Tel. Drescher hofft dabei auf die Verbreitung des 5-G-Mobilfunk-Standards, sodass über eine Vielzahl von WLAN-Hotspots etwa autonomes (Auto-)Fahren funktionieren kann.

Bürgermeister froh über Projekt für Zukunft

„Es ist ein schöner Tag für Groitzsch und die Region“, freute sich Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Seit Jahren werde über schnelles Internet gesprochen, wer keins habe, sei künftig abgehängt. Doch trotz redlicher Bemühungen über Förderprogramme konnte die Stadt für ihre große Fläche mit vielen Dörfern nur Stückwerk erreichen. „Verschlafen hat das Ganze der Bund. Das hätte wie beim Telefon Anfang der 90er-Jahren zentral laufen müssen. Nun gibt es einen Flickenteppich“, so der Stadtchef. Zumal sich andere Unternehmen nur die Rosinen herauspicken wollten. „Aber uns wird ja nun geholfen.“

Vier Bauabschnitte bis Ende 2023

Vorgesehen sind vier Bauabschnitte. Los geht es im nördlichen Gebiet mit Audigast und Schnaudertrebnitz bis zum Umspannwerk Groitzsch. Dort ist der Zugang zum bestehenden Netz der Firma. Zunächst werden Leerrohre bis zu den Grundstücken verlegt, in die dann die Glasfaserkabel eingebracht werden. Die Bereiche werden schrittweise angeschlossen. Der komplette Ausbau soll voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein.

Noch vier Kommunen – und dann?

Für Anfang des nächsten Jahres ist der Baustart in Elstertrebnitz, Pegau und Zwenkau vorgesehen. In Böhlen könnte es im Frühsommer 2022 losgehen. Ob weitere Kommunen folgen, ließ Envia-Tel-Chef Drescher offen. „Wir schauen schon. Aber was wir versprechen, müssen wir erst mal halten. Wir sollten den Mund nicht zu voll nehmen als mittelständisches Unternehmen mit 200 Mitarbeitern.“

