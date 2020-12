Schönau: Eremit und Rosenkäfer ziehen um

Frohburg/Kitzscher

Fünf aneinander gelehnte Obstbaum-Stämme sorgen in Schönau an der nach Nenkersdorf führenden Straße für Irritationen. Die mit Jägerzaun eingefriedete Installation wirkt wie ein nicht zu Ende gebautes Tipi oder ein überdimensioniertes Lagerfeuer. Verwunderung gibt es auch im Ortschaftsrat Nenkersdorf/ Schönau. Dort tippt man eher auf ein künstliches Biotop. Doch für welche Tiere?

Wichtig für Käferlarven

Mit der Vermutung liegt das Gremium goldrichtig, wie eine LVZ-Anfrage an das Umweltamt des Landkreises Leipzig bestätigt. "Es handelt sich um eine Totholz-Pyramide“, sagt Sven Möhring vom Sachgebiet Natur- und Landschaftsschutz. Man habe Stämme von Gehölzen zusammengestellt, in welchen unter anderem Larven oder Eier von geschützten holzzersetzenden Käfern gefunden wurden. Im Rahmen der ökologischen Bauüberwachung habe man das Holz geborgen und lagere es nun so, dass die Tiere geschützt seien.

Anzeige

Wegen Straßenbau mussten Bäume weichen

Mitunter vergingen bis zum Schlupf Entwicklungszeiten von bis zu vier Jahren. Das betreffe etwa den Eremit und andere Rosenkäfer-Arten, welche - wie in diesem Fall – sehr gern ihre Eier in alte Obstgehölze ablegen. Ursprünglich standen die Obstbäume an der Staatsstraße zwischen Kitzscher und Stockheim. Die wird zurzeit ausgebaut, weshalb die bewohnten Bäume weichen mussten.

Von es