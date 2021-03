Schon wieder: Neuer Müllhaufen am Feld bei Rötha

Rötha

„Traurig aber wahr“, schreibt Henry Töpelt aus Rötha zu seinem Foto, dass er vor wenigen Tagen an einer Feldzufahrt an der Straße zwischen Rötha und Kahnsdorf aufgenommen hat. Erst vor gut zwei Wochen, am 3. und 4. März, war auch hier der wild abgekippte Müll beseitigt worden.

Die Bauhöfe von Böhlen, Rötha und Neukieritzsch und einige Firmen hatten in einer gemeinsamen Aktion wild entsorgten Müll rund um die Witznitzer Seen aus der Landschaft geborgen. 90 Kubikmeter Abfälle aller Art waren an zwei Tagen zusammengekommen. Weil an Feld-, Wald- und Wegerändern viel mehr herumlag, als gedacht, wurden an den zwei Tagen noch nicht einmal alle Flächen geschafft, die die Akteure sich vorgenommen hatten.

Der von dem LVZ-Leser aus Rötha bemerkte und dokumentierte Haufen mit Mauersteinen und gefüllten Müllsäcken ist tatsächlich ein neuer, bestätigt Alexander Wolf von der Firma Blauland, der die Müllaktion organisiert hatte. „So viel Unvernunft von einigen Bürger“, ärgert sich Henry Töpelt über den neuerlichen Frevel.

Der denen Recht gibt, die schon während der Aktion der Kommunen und Firmen befürchteten, dass sich die wilden Müllplätze bald wieder füllen könnten. Alexander Wolf sieht durch den Vorfall bestätigt, dass schleunigst gehandelt werden muss. Er hatte bereits angekündigt, dass einige Zufahrten auf geeignete Weise versperrt werden sollen. Die Vorbereitungen dafür laufen schon.

Von André Neumann