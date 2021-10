Schon wieder eine Sondersitzung: So stehen die Chancen für den Umbau des Marktes in Rötha

Rötha

Bekommt der Röthaer Marktplatz eine Verschönerungskur, die die Stadt bestenfalls nichts kostet? Oder wird das Vorhaben nun doch gestoppt? Mit Geld aus einem sächsischen Wettbewerb um nachhaltige Projekte wollte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) das angehen. Allerdings fühlte der Stadtrat sich durch das Verwaltungshandeln übergangen.

Als Eichhorn das Projekt samt Architekten-Skizze im Juli erstmals dem Stadtrat präsentierte, stoppte der es prompt. Zwei Wochen später bekam das Vorhaben nach Bürgermeister-Widerspruch auf einer Sondersitzung doch noch eine Chance. Bedingung: Die Bürger müssen beteiligt werden. Das geschah auf zwei Veranstaltungen Ende September.

Vieles von dem, was dort gesagt wurde, floss in eine geänderte Projektskizze ein. Unter anderem soll nun nur noch ein kleinerer Teil der gepflasterten Marktfläche entsiegelt werden. Eine ursprünglich geplanten Halle wird zu einem Laubengang mit halbierter Größe reduziert, geplante Solaranlagen fallen weg. Bürgermeister Eichhorn wollte nun zunächst mit dem Fördermittelgeber klären, ob auch das geänderte Projekt weiter förderfähig ist.

Nächste Sondersitzung zum Marktplatz

Doch dazu kommt es vorerst nicht, denn auf Drängen der CDU findet schon an diesem Donnerstag eine erneute Sondersitzung des Stadtrates statt. Einziges Thema: Wie geht es weiter mit dem Marktprojekt?

Das könnte nun tatsächlich endgültig gekippt werden, zumindest lassen Äußerungen mehrerer Fraktionen im Vorfeld der Sitzung vermuten, dass die Front der Gegner wieder stärker ist. Die „Initiative für Rötha“, die wegen des Alleingangs der Verwaltung von Anfang an gegen diesen Markt-Umbau war, bleibt bei ihrer Skepsis. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist die – wenn auch verkleinerte – sandgeschlemmte Schotterdecke statt des Pflasters.

Die Fläche, auf der das Pflaster entfernt würde, soll kleiner werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Als Gegenargument zeigt die Fraktion Fotos von ähnlichen Belägen rund um die Georgenkirche, wo darauf das Unkraut wuchert. Auch bei Folge- und eventuellen Mehrkosten sieht die Fraktion noch Klärungsbedarf.

CDU will nur die große Lösung

Doreen Haym, Fraktionschefin der SPD im Stadtrat, kritisiert das Vorgehen der Verwaltung nach der Bürgerbeteiligung. Erst, so ihre Forderung, soll der Stadtrat die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung diskutieren, bevor die Fördermittelgeberin befragt wird.

Klare Ablehnung, das Projekt weiter zu verfolgen, kommt von der CDU. Nach Überzeugung von Fraktionschef Uwe Wellmann würde die nach der Bürgerbeteiligung überarbeitete Projektskizze die grundlegenden Probleme nicht ändern. Die liegen für den CDU-Ortsverband beim Busverkehr über den Markt und beim Umgang mit der einstigen Gaststätte „Drei Rosen“. Die Ruine würde beim aktuellen Projekt unberührt bleiben.

Laut Bürgermeister gebe es zudem keine Möglichkeit, den Busverkehr vom Marktplatz fernzuhalten. Deswegen sieht auch die geänderte Projektskizze eine Wendeschleife über den Markt vor. Die CDU will, dass hatte der Ortsverband bereits vor den Workshops mit Bürgern deutlich gemacht, das nicht akzeptieren. Sie verlangt daher, das aktuelle Projekt zu stoppen und die zugesagten Fördermittel zurückzugeben.

Eichhorn warnt: Stadt verschenkt Geld

Zugleich soll die Stadt die Planungen für eine Neugestaltung des Marktes vorantreiben. „Ohne Denkverbote“ für die Ruine an der Nordseite, wie Wellmann fordert, und ohne Busverkehr auf dem Markt. Wenn es dafür ein vom Stadtrat bestätigtes Konzept gibt, soll die Verwaltung nach Fördermitteln suchen.

Bürgermeister Stephan Eichhorn zeigte sich vor der Sondersitzung überrascht über die strikte Ablehnung durch die CDU. „Das hatte ich nicht erwartet“, sagte er der LVZ. Aus seiner Sicht wäre es gut, mit einer kleinen Lösung für den Marktplatz einen ersten Schritt zu gehen, auch wenn die Ruine vorläufig unberührt und der Bus auf dem Markt bleibt. Und Eichhorn bleibt dabei: Sollte das Projekt beerdigt werden, würde die Stadt Geld verschenken.

Die öffentliche Stadtratssitzung findet am Donnerstag, 28. Oktober, im Volkshaus in der August-Bebel-Straße in Rötha statt. Beginn ist 19.30 Uhr. Unmittelbar zuvor berät an gleicher Stelle der Verwaltungsausschuss.

