Schüler aus Groitzsch entlarven Falschmeldungen mithilfe einer App

Groitzsch

Ein ungarischer Fernsehsender vermeldete jüngst, dass die deutsche Stadt „Essen“ einen neuen Namen erhalten hat: „Fasten“. Wahrheit oder Fake, falsche Information? Vor der Frage standen am Mittwochmorgen die Schüler des elften Jahrgangs im Groitzscher Wiprecht-Gymnasium. Die Antwort: Dass der Fernsehsender die Nachricht vermeldete, stimmt. Falsch aber ist die Namensänderung.

Buzzard-App für mehr als schwarz und weiß

Um in der heutigen Flut an Informationen und Nachrichten nicht auf Falschmeldungen (Fake-News) hereinzufallen, hat das Leipziger Start-up-Unternehmen Buzzard eine App entwickelt, die vor allem eines bewirken soll: mehrere Perspektiven einnehmen, um Filterblasen und Verschwörungstheorien vorzubeugen. „Denn die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Überall gibt es Grautöne“, sagt Carmen Jaekel von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig, die das Pilotprojekt von Buzzard finanziell unterstützt.

Groitzscher Gymnasiasten testen die Software

Seit Wochen bereits sind die Gründer von Buzzard und ihre Mitarbeiter in Schulen in Sachsen unterwegs, um Lehrern und Schülern das Programm für Smartphone und Computer als Hilfsmittel vorzustellen. Nun war Maika Schmitt in der elften Klasse des Wiprecht-Gymnasiums zu Gast. Sie legte den Jugendlichen ausgedachte und wahre Nachrichten vor, um zu verdeutlichen, woran die Schüler falsch von wahr unterscheiden können.

„Wenn Euch Fakten komisch vorkommen – zum Beispiel, dass während des Corona-Lockdowns der CO2-Ausstoß zugenommen hat –, überprüft sie“, appellierte sie an die Jugendlichen. Darüber hinaus sei es immer hilfreich nachzusehen, ob es einen Autor und das Magazin, in dem ein Text erschienen sei, auch wirklich gibt.

Breites Meinungsspektrum wird eingeordnet

„Buzzard fasst all das, was Ihr recherchiert habt, zusammen und zeigt zu den verschiedenen Themen möglichst viele Perspektiven auf“, erklärte Schmitt. Es werden Medienstimmen des gesamten Meinungsspektrums gesammelt und journalistisch eingeordnet. Denn nur wer gute Argumente kenne, könne die Welt verändern. Und nur, wer sich – egal zu welchen Thema – Pro und Kontra angehört hat, könne sich eine Meinung bilden und sei gut gewappnet gegen Verschwörungsmythen.

Bei Schulleiter Uwe Schmidt kamen die App und die Vorstellung im Unterricht gut an. „Die App ist ein gutes Hilfsmittel, um Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten“, sagte er. Darüber hinaus sei es „wunderbar“, dass die App künftig in ganz Sachsen Schülern und Lehrern zur Verfügung stehen soll.

Arbeit an Finanzierung für dauerhafte Nutzung

Bis es so weit ist, braucht es aber noch etwas Zeit, betont Jaekel. „Dass die App gut angenommen wird, hat sich schon in den drei Pilotschulen gezeigt“, macht sie deutlich. Nun gehe es in den kommenden Wochen darum, die Finanzierung auf sichere Füße zu stellen. Weshalb die Medienstiftung der Sparkasse nicht nur mit dem Landesamt für Schule und Bildung im Kontakt stehe, sondern auch mit dem Landeselternrat und Unternehmen. Jaekel hofft, dass die Buzzard-App so bald wie möglich von allen Schülern im Freistaat genutzt werden kann.

Hilfe für Debatten-Kultur – mehr Themenvielfalt gewünscht

Der Groitzscher Schulleiter Schmidt sieht in der Software vor allem eine Möglichkeit, Debatten wieder zu beleben in einer Zeit, in der Hass und Polarisierung politische Diskurse bestimmen. Doch trotz der App ermutige er seine Schüler immer wieder, selbst zu recherchieren. Denn noch könne das Programm nicht sämtliche Themenbereiche abbilden.

Die Elftklässler aus Groitzsch jedenfalls werden die App nach eigener Aussage weiter nutzen. „Es gibt verschiedene Perspektiven, die gut präsentiert werden“, begründete Julian. Und Jannis lobte vor allem die Auswahl an Informationen. Auch Tobi findet die App hilfreich, er gab aber Maika Schmitt auf den Weg, die Vielfalt der Themen auszubauen.

Von Julia Tonne