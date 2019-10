Schüler aus Neukirchen bekommen sicheren Schulweg

Borna

Nach knapp sechsmonatiger Bauzeit sind die Arbeiten am Schulweg in Bornas Ortsteil Neukirchen abgeschlossen. Seit Mittwochnachmittag kommen die Schüler wieder unbeschadet – und zudem ohne matschige Hosen und Schuhe – zur Schule und zurück.

Während die Stadt Borna sowohl die Straße namens „ Schulweg“ grundhaft ausgebaut als auch den einstigen Trampelpfad entlang der Friedhofsmauer gepflastert hat, zeichneten die zwei Zweckverbände Espenhain (AZV) und Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) für den Anschluss von Schule und benachbarten Häusern an das Abwassernetz verantwortlich. Unter deren Federführung verschwand zudem die Klärgrube auf dem Schulhof.

Stadt investiert mehr als 220.000 Euro in den Schulweg

„Für die Kinder ist nun ein sicherer Schulweg entstanden, der die benachbarte Bushaltestelle ’An der Schanze’ auf kürzestem Weg mit der Schule verbindet“, erklärte Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke ( Die Linke) am Mittwoch bei der Verkehrsfreigabe. Der Schulweg selbst sei ab sofort als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, zudem seien acht neue Parkflächen auf Höhe der Schule angelegt worden, „um die Situation beim Abholen und Bringen der Kinder zu entspannen“.

Die Straße "Schulweg" hat mehr Parkflächen und einen Wendekreisel erhalten. Quelle: Julia Tonne

Die Gesamtkosten für den städtischen Anteil der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 222.000 Euro, davon sind 140.000 Euro Fördermittel, die restlichen 82.000 Euro bringt die Stadt als Eigenmittel auf.

Einstiger Trampelpfad ist nicht wieder zu erkennen

In den vergangenen Jahren gab es sowohl von Seiten der Eltern als auch von Seiten der Schulleitung und des Hortes Abenteuerland immer wieder die Forderung nach einem gesicherten Fußweg für die Kinder. Denn der Trampelpfad stelle den kürzesten Weg dar und verlaufe zudem nicht unmittelbar neben der Wyhraer Straße. Später dann hatten die Eltern auf eine bessere Beleuchtung des kleinen Pfades gedrängt, der zwischen Mauer und Käseburg verlief.

Seit Mittwoch nun stellt sich an der Ecke ein gänzlich anderes Bild dar als bislang. Der Pfad ist zu einem Gehweg geworden, alle paar Meter stehen Laternen und die Käseburg ist längst weg. Die Ruine war vor einem Jahr nach Beschluss des Bornaer Stadtrates abgerissen worden – zugunsten des Schulwegs und der Sicherheit.

Im Zuge der Bauarbeiten büßten Schule und Hort allerdings ein kleines Stück des Schulhofs ein. Grund dafür war die Entstehung eines Wendekreisels im Schulweg. Einen Flächenausgleich gab es, weil die Klärgrube durch den AZV stillgelegt und zugeschüttet worden war.

Schotterpisten auf dem Schulhof verschwinden in den Ferien

Im Zuge dessen wiederum mussten auf dem Schulhof alte Leitungen verschwinden und neue gebaut werden. Was dazu führte, dass große Flächen auf dem Areal mit grobkörnigem Schotter aufgefüllt wurden – sehr zum Ärger der Eltern. Allerdings ist Besserung in Sicht. Die Schotterpisten verschwinden nach Aussage des AZV in den Herbstferien im Oktober und werden zubetoniert. Nach den Ferien dann könnten die Kinder wieder unbeschwert toben, rennen und mit Rollern umher düsen.

Großflächige Schotterstreifen ziehen sich derzeit noch über den gesamten Schulhof. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne