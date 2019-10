Schüler produzieren eigenes Puppentheater im Pegauer Hort

Pegau

Der Kaiser mit der großen Nase ist schon fast fertig, nur seine Krone braucht noch ein paar goldene Pinselstriche. Jiang Bian-Harbort setzt sie ihm vorsichtig auf den Kopf und muss dabei ein bisschen grinsen. „Ist gut geworden“, nickt die Bildhauerin anerkennend und betrachtet den Puppenkopf aus Pappmaché von allen Seiten.

Theaterfabrik im Pegauer Schulhort

Auch die anderen Personen aus dem kaiserlichen Hofstaat nehmen langsam Gestalt an, die Diener und Erzähler und all die Requisiten wie ein goldener Thron, ein halbes Bett, ein halber Stuhl und ein halber Tisch. In der kleinen Theaterfabrik, die Anfang November im Werkenraum des Pegauer Schulhortes ihre Produktion aufnahm, geht es zu wie beim Brötchen backen.

20 Mädchen und Jungen, aufgeteilt in eine Dienstag- und Donnerstaggruppe, verfolgen ein großes, ehrgeiziges Ziel: Um die Weihnachtszeit möchten sie unter Anleitung des Kitzener Künstlerpaares Jiang und Sebastian Harbort ein 45-minütiges Puppentheaterstück auf die Bühne bringen und dafür bauen sie nicht nur die Puppen und Requisiten selber, sondern schreiben auch das Drehbuch und nähen die Kostüme.

„Die Nachtigall“ von Hans Christian Andersen

„Märchen aller Zeiten“ ist das Projekt überschrieben und ausgesucht haben sie sich dafür „Die Nachtigall“ von Hans Christian Andersen. „Ich habe das Märchen immer meinen Kindern beim Einschlafen vorgelesen“, erzählt die zweifache Mutter, „es ist sehr romantisch und melancholisch und die Kinder lieben es sehr.“

Der Kaiser von China erfährt in dem Stück, dass in seinem Reich eine Nachtigall schöner als alle anderen Vögel singe. Neugierig macht er sich auf die Suche nach ihr, findet sie und nimmt sie mit in seinen Palast. Bald darauf erhält er vom Kaiser aus Japan eine künstliche Nachtigall geschenkt und lässt die echte frei.

Der künstliche Vogel geht aber irgendwann kaputt. Als die echte Nachtigall den Kaiser vor dem Tod rettet, ist er unendlich dankbar und muss dem Tier versprechen, niemandem von ihm zu erzählen. Dann würde es ihm besser gehen. „Auch wenn das Märchen manchmal sehr traurig ist: Es gibt ein Happy End“, verrät Bian-Harbort.

Großprojekt für die Kinder in Pegau

Zum ersten Mal veranstalten die Bildhauerin und der Theaterplastiker aus Kitzen ein solches Großprojekt. Ihre Zeichen- und Bildhauerkurse in den Ferien sind regelmäßig ausgebucht und auch jetzt hatte das Paar keine Not, Schüler aus den zweiten bis sechsten Klassen für das Puppentheater zu begeistern.

„Wir möchten den Kindern gerne das weitergeben, was wir selber gelernt haben“, sagt die vielseitige Künstlerin, die in ihrem Heimatland China Grafikdesign und später in Dresden Kunstgeschichte und Bildhauerei studierte. „Mein Papa hat mich als Kind immer zu den Erwachsenenkursen geschickt, dort habe ich schon viel gelernt.“

Gefördert wird das Theaterprojekt vom Kulturraum Leipziger Raum, Träger ist die Stadt Pegau. „Wir sind dankbar, dass wir so viel Unterstützung erhalten“, freut sich Jiang Bian-Harbort und erwähnt auch die Volkssolidarität als Betreiber des Kinderhortes sowie die Deutsche Bank als weitere finanzielle Stütze. Ohne dieses Hand-in-Hand-Arbeiten würde es nicht funktionieren.

20 Figuren zum Leben erwecken

Mit Feuereifer sind die Kinder bei der Sache, immerhin müssen für das Puppentheater 20 Figuren zum Leben erweckt werden. Das heißt: 20 Köpfe modellieren, 20 Körper bauen, 20 Kostüme nähen. Sebastian und Jiang Bian-Harbort kommen kaum hinterher, so flink geht den Schülern die Arbeit von der Hand. „Sie sind so emsig“, lacht der Theaterplastiker, „immer wieder rufen sie: Bin fertig! Was kann ich jetzt machen?“

Eigens für das Puppentheater hat der Kitzener Musikwissenschaftler Peter Andersohn eine Begleitmusik komponiert. Der Termin für die Aufführung wird noch bekanntgegeben.

