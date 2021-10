Schülerzeitung „Weltenpost“ Großdeuben bei Jugendjournalismuspreis geehrt 

Böhlen

Die Schülerzeitung aus dem Böhlener Stadtteil Großdeuben kann sich sehen lassen. Erneut ist sie beim Sächsischen Jugendjournalismuspreis mit einer Spitzenplatzierung gewürdigt worden. Der Nachwuchsredaktion der „Weltenpost“ ist es gelungen, den dritten Platz bei den Gymnasien im Freistaat zu belegen.

Die Freude darüber ist groß, schließlich gab es den Preis nun schon zweiten Mal. Medienkompetenz spielt im Evangelischen Gymnasium „Lernwelten“ ohnehin eine große Rolle. Das steht sogar auf dem Stundenplan. Darüber hinaus gibt es das Ganztagsangebot Schülerzeitung.

Medien verstehen beim Gestalten

Im Computerraum der Schule ist die „Kommandozentrale“ der „Weltenpost“. Hier werden Artikel geschrieben, Ideen entwickelt, die Layouts gestaltet. „Wir machen die Schüler fit im Umgang mit Medien“, sagt der Geografielehrer und ausgebildete Journalist Gerolf Meyer. „Wer verstehen will, wie Medien funktionieren, muss sie selbst machen“, ist er überzeugt.

Das hat sich nun erneut ausgezahlt. Der Sächsische Jugendjournalismuspreis, der gemeinsam von dem Verein Jugendpresse Sachsen und dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus jährlich vergeben wird, ging wieder mit an die „Weltenpost“.

Kultusminister Piwarz: Schülerzeitungen stärken Demokratie

„Die jungen Journalistinnen und Journalisten sind mit ihren Themen am Puls der Zeit und tragen so zur Aufklärung und Wissensvermittlung bei Gleichaltrigen bei. Das stärkt unsere Demokratie“, erklärt Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zum Wirken des Nachwuchses. Schülerzeitungen seien Sprachrohre, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler aktiv in das Schulleben einbringen und damit zu einem positiven Lernklima beitragen würden.

Jury mit Vielfalt aus der Praxis

Ausschlaggebend für die Bewertung der eingereichten Schülerzeitungen waren die journalistische Herangehensweise, die Themenvielfalt, die Qualität der einzelnen Beiträge und auch, ob die Schülerzeitung die Interessen der Schüler abbildet und vertritt. Dabei war es der Jury ein Anliegen, dass Beiträge möglichst ohne Hilfe von Lehrern oder Eltern angefertigt werden.

Zum Gremium gehörten neben Vertretern der Jugendpresse Sachsen unter anderem Journalisten des MDR Sachsen-Anhalt und MDR-Aktuell online, der Leipziger Unabhängigen Hochschulzeitung „Luhze“, des Online-Magazins „Der Jungreporter“, Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedien-Firma „Jungvornweg“ sowie des Radiosenders „Detektor.fm“.

Preisgeld fließt in die nächste Ausgabe der „Weltenpost“

Die Prämierten des Jugendjournalismuspreises erhalten von Seiten der Organisatoren jeweils eine Trophäe in Form einer Feder – das Symbol der Jugendpresse Sachsen – und Buchpreise, die der Mitteldeutsche Verlag sowie Voland & Quist zur Verfügung stellen. Zudem sind die Gewinne mit Preisgeldern von 500, 300 und 100 Euro dotiert. „Geld, das nun wieder in die nächsten Auflagen der ,Weltenpost‘ fließt“, wie Meyer betont.

