Schülerzeitung aus Großdeuben gewinnt Jugendjournalismuspreis

Als Stefan Richter dürften ihn die wenigsten kennen, als Trettmann sieht die Sache schon anders aus. Und eben diesen – deutscher Hip-Hop-, RnB- und Dancehall-Sänger – konnte Christoph Reich, Schüler des evangelischen Gymnasiums Lernwelten im Böhlener Stadtteil Großdeuben, treffen. Das Interview, das dabei entstand, war nicht nur wegen des Gesprächspartners für den 16-Jährigen eine einmalige Gelegenheit, sondern wurde darüber hinaus mit dem Sächsischen Jugendjournalismuspreis ausgezeichnet. In der Kategorie Autor ab 15 Jahren kürte die Jury Christoph für dessen Interview „Nur damit du weißt, wo ich herkomm“ zum Sieger.

Und auch das Medium, in dem das Interview erschien, die „ Weltenpost“ des Gymnasiums, wurde mit dem Jugendjournalismuspreis geehrt. In der Kategorie Schülerzeitung Gymnasien ging der dritte Platz nach Großdeuben. „Das war für uns als Redaktion eine Überraschung und auch eine große Ehre“, sagt der Schüler. Zwar habe es für die Weltenpost schon oft Lob und viel Anerkennung von Seiten der Eltern und der Lehrer gegeben, aber der Preis sei doch noch mal das bekannte i-Tüpfelchen.

Wer Medien verstehen will, muss sie selbst machen

Das Thema Medienkompetenz spielt in der Großdeubener Schule eine große Rolle. „Wir machen die Schüler fit im Umgang mit Medien“, macht der Geografielehrer und ausgebildete Journalist Gerolf Meyer deutlich. „Wer verstehen will, wie Medien funktionieren, muss sie selbst machen.“ Noch konzentriert sich das „selbst machen“ auf die Printausgaben der Weltenpost, in absehbarer Zeit aber soll ein Online-Auftritt hinzukommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht die Schülerzeitung mit Beginn des neuen Schuljahres online.

Mit dem Interview mit Trettmann gewann Christoph Reich den Jugendjournalismuspreis. Quelle: Julia Tonne

In der Redaktion – dem Computerrraum des Gymnasiums – tummeln sich vorrangig die Acht- und Neuntklässler. Jüngere und „alt gediente Hasen“ können im Rahmen des Ganztagsangebots dabei sein und Artikel schreiben. Der Einstieg für die Nachwuchsjournalisten ist meist eine Reportage oder ein Bericht über die Herausforderung. In Klasse acht müssen die Schüler eine selbst gewählte Herausforderung meistern – sei es als Aushilfe in der Surfschule, als Mitarbeiter auf einem Bauernhof oder einer Radtour an die Ostsee. Die Aufgabe: Die Schüler müssen drei Wochen außerhalb der Region Leipzig verbringen und haben dafür gerade einmal 150 Euro pro Person in der Tasche. „Wenn sie dann zur Redaktion kommen, steht das erste Thema also meist fest“, erklärt Meyer.

Die Themen für die Ausgaben liegen auf der Straße

An Themenvielfalt mangelt es den Nachwuchsreportern nicht, diese liegen quasi auf der Straße. Das Repertoire der Texte reicht von Reiseberichten und Projektwochen über Buchrezensionen bis hin zu aktuellen Themen wie Corona, Rassismus, die Black-Lives-Matter-Bewegung und Umweltschutz. „Gerade für Politik haben die Schüler feine Sensoren“, macht Meyer deutlich. Wenn es um die Themenplanung geht, reden die Lehrer nicht rein, „wir entscheiden selbst, was wann ins Blatt kommt“, betont Christoph. Ganz beliebt seien Besuche bei den Lehrern, also Homestories.

Mit dem Schreiben aber sei es noch lange nicht getan, schließlich müssen auch Fotos ins Blatt, das wiederum ein Layout braucht. „Für die Schüler gibt es nur die Ansage: `Macht, was Ihr wollt, aber macht es gut`“, sagt Meyer.

Weltenpost erscheint zweimal im Jahr – bald auch online

Die Weltenpost gibt es mit einer Auflage von rund 250 Stück, der Preis liegt bei fünf bis sechs Euro – je nach Umfang. Gedruckt wird bei Osiris Druck in Leipzig, zwei Ausgaben pro Jahr gibt es. Auch im kommenden Jahr wollen sich die Redakteure mit ihrer Zeitung für den Sächsischen Jugendjournalismuspreis bewerben. Einmal im Jahr wird er von der Jugendpresse Sachsen e.V. und dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus vergeben. „ Schülerzeitungen sind Sprachrohre, mit denen die Schüler sich aktiv in das Schulleben einbringen und so zu einem positiven Lernklima beitragen“, erklärte Kultusminister Christian Piwarz bei Bekanntgabe der Preisträger.

Von Julia Tonne