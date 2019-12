Vor 50 Jahren wurde das Röthaer Schloss gesprengt

Rötha

Vor ziemlich genau einem halben Jahrhundert fiel das Röthaer Schloss in sich zusammen. Gesprengt, nachdem es immerhin noch knapp 25 Jahre nach dem Krieg gestanden hatte. Die Schäden an dem Gebäude waren immens, sagt Walter Christian Steinbach. Der frühere Leipziger Regierungspräsident hat sich jahrelang mit der Geschichte des Gebäudes und der Sprengung 1969 beschäftigt. Für ihn steht fest: Neben dem Grundwasseranstieg, der das Schloss immer mehr gefährdete, war es vor allem eine politische Entscheidung, den Sprengmeister zu rufen.

Mittel aus dem Mauerfonds für Rötha

„Der Schuldige für die Sprengung war die SED“, so Steinbach. Die Stadt Rötha habe deshalb durchaus so etwas wie einen Anspruch auf Mittel aus dem so genannten Mauerfonds des Bundes, der zur Regulierung von Unrecht aus DDR-Zeiten verwendet wird.

Sprengung am 16. Dezember

Immerhin hat der frühere Pfarrer, seit 1975 in Rötha zu Hause, bei seinen Recherchen festgestellt, dass sich die damalige Stadtverwaltung sehr wacker zu wehren versuchte, als die Abbruchpläne für das Röthaer Schloss ruchbar wurden. Es war das Jahr des 20. Republik-Geburtstages, der wie alle vergleichbaren Jubiläen in der DDR pompös gefeiert wurde. Dass die Sprengung aber zu Ehren des 20. Jahrestages erfolgte, ist eine Legende, die Steinbach widerlegt „Der wurde am 7. Oktober gefeiert.“ Die Sprengung, nur in einer dürren Meldung Tage nach dem Republik-Geburtstag in der LVZ angekündigt, erfolgte erst am 16. Dezember.

Pläne fürs Kulturhaus Rötha

Widerstand, in gewisser Weise nach Art des braven Soldaten Schwejk, kam auch vom Kulturbund der DDR. Der wandte sich an höhere Stellen mit der Bitte, von der Sprengung abzusehen und sprach dabei von einem Gebäude, „das früher Schloss hieß“ und das nur noch von einigen älteren Röthaern so genannt werde. Der Kulturbund wollte das Schloss als Kulturhaus nutzen.

Entscheidung des Rates des Kreises Borna

Es half nichts, die Entscheidung fiel beim Rat des Kreises Borna „und damit letztlich bei der SED“, so Steinbach. Dabei hatten in dem Gebäude, das die ehemaligen Schlossherren im Oktober 1945 verlassen mussten, um der Gefangenschaft und Deportation nach Sibirien zu entgehen, zeitweise bis zu 17 Flüchtlingsfamilien ein Zuhause gefunden.

Die wurden in jenen Jahren sozialistisch-euphemistisch „Umsiedler“ genannt, und unter denen gab es eine ganz spezielle Solidarität im Schloss. Es muss eine recht spezielle Kommune gewesen sein, in der es auch Theateraufführungen und Sportwettkämpfe gab. Als ein Ersatzneubau am Markt fertig war, mussten die Familien das Schoss verlassen.

Steigender Grundwasserspiegel Problem fürs Schloss

Das hatte allerdings schon Jahre vorher seine besten Zeiten hinter sich. „Der Niedergang begann mit der industriellen Revolution“, sagt Walter Christian Steinbach. Es war die Zeit, in der Adligen und damit auch der Familie Friesen in Rötha der klassische Erwerb ihres Lebensunterhalts, die Landwirtschaft, mehr und mehr genommen wurde.

Zwar bekamen die Röthaer Schlossherren die Kurve mit Obstproduktion und -verwertung noch recht gut. An den Veränderungen der Umweltbedingungen durch den Bergbau konnten sie aber nichts ändern. Der Grundwasserspiegel stieg, was zur Folge hatte, dass die Eichenroste, auf denen das Schloss stand, nicht mehr trugen, was sie über die Jahrhunderte gehalten hatte.

„Das Schloss war in einem schlimmen baulichen Zustand“, sagt Steinbach. Eine technische Rettung hätte die Möglichkeiten der DDR überfordert, und ideologisch hielt die führende Partei ein bauliches Adelsrelikt ohnehin nur für bedingt erhaltenswert. Die Folge war die Sprengung.

Walter Christian Steinbach hält am 17. Dezember im Mehrgenerationenhaus in Rötha einen Vortrag über das Schloss Rötha. Quelle: Christian Modla

Platz für die Röthaer Schlossbibliothek

Weil der Bergbau unbestreitbar auch als eine Ursache für das Ende des Schlosses gelten muss, dem die sozialistische Einheitspartei dann schließlich den Todesstoß versetzte, sieht der frühere Regierungspräsident durchaus Chancen, dass die Stadt auch deshalb Geld bekommen könnte – bei der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltung ( LMBV).

Mit weiteren Mitteln aus dem Mauerfonds ließe sich dann eine Basis schaffen, um die Schlossbibliothek und das Verbündetenzimmer wieder präsentieren zu können. Dabei handelt es sich um ein Speisezimmer, in dem die Verbündeten Kaiser Franz I. von Österreich, Zar Alexander I. von Russland sowie der preußische König Friedrich Wilhelm III. vor der Leipziger Völkerschlacht 1813 ihre Strategie besprachen.

Verbündetenzimmer auf ehemaligem Schlossgelände

Verbündetenzimmer und Bibliothek wurden von der Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig gesichert, und die wäre auch bereit, beides nach Rötha zu bringen. In den Neubau, der auf dem einstigen Schlossgelände geplant ist. Die Bauherren haben nach Angaben von Steinbach bereits signalisiert, dass sie für eine geeignete Räumlichkeit zur Verfügung stellen wollen.

Um die Schloss-Sprengung geht es auch am Dienstag (17. Dezember) im Mehrgenerationenhaus in der Straße der Jugend 5 in Rötha. Dann spricht Walther Christian Steinbach ab 19 Uhr über die Sprengung des Schlosses.

Von Nikos Natsidis