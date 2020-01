Schule, Freibad Bürgermeisterkandidaten diskutieren in Regis

Regis-Breitingen

Am 19. Januar wird in Regis-Breitingen der Bürgermeister gewählt. Das Interesse in der Stadt scheint groß zu sein. Für das LVZ-Wahlforum mit den drei Bewerbern erwies sich die Sportgaststätte als zu klein. Die gut 120 Frauen und Männer verfolgten von den Besucherrängen der Sporthalle aus die von LVZ-Redakteur Olaf Krenz moderierte Debatte zwischen Amtsinhaber Wolfram Lenk (56, Die Linke) und seinen Herausforderern Jörg Zetzsche (54, Freie Wähler) sowie Karsten Jockisch (51, CDU).

Bewerber haben unterschiedliche politische Stile

Gleich zu Beginn nahmen die drei Bewerber auf Nachfrage zu ihren unterschiedlichen politischen Stilen Stellung.

Lenk wies den Vorwurf zurück, zu zögerlich zu sein, Dinge auszusitzen und Fragen im Stadtrat nur allgemein zu beantworten. „Was wir wissen, das sagen wir auch“, entgegnete der Amtsinhaber. Entscheidungen gründlich zu überdenken, heiße nicht, sie auszusitzen, und Dinge, die Priorität hätten, würden zuerst abgearbeitet.

Jockisch, konfrontiert mit seinem angeblich strengen Führungsstil als ehemaliger Leiter der Feuerwehr, konterte kurz und knapp: „Das geht nicht anders.“ Und wenn einer mit dem Kopf durch die Wand wolle, dann könne das durchaus eine gute Eigenschaft sein.

Zetzsche wiederum wird gelegentlich vorgeworfen, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen, sich nach vorn zu drängeln. „Ich drängle mich nicht nach vorn, aber ich habe das Ohr an den Leuten“, war seine Antwort darauf. Wenn man etwas Gutes tue, könne man auch darüber reden, zeigte er sich überzeugt.

Oberschule und kommunale Eigenständigkeit

Natürlich drehte sich das LVZ-Wahlforum um die aktuellen Themen und Probleme in der Stadt, auf die die drei Bewerber teils unterschiedliche Sichten offenbarten. Die wichtigsten Punkte: Oberschule und kommunale Eigenständigkeit.

Für Amtsinhaber Lenk ist klar: „Wir brauchen eine neue Oberschule.“ Weil Regis-Breitingen das Geld dafür nicht allein aufbringen kann, sollte die Stadt mit Borna und Neukieritzsch in einem Schulzweckverband zusammenarbeiten, der Anschaffung und Betrieb finanziert.

Für Jockisch ist offenbar längst nicht ausgemacht, dass es ein Neubau sein muss. Für ihn sei bisher „falsch an die Schule herangegangen worden“. Er äußerte Zweifel an Kostenvergleichen, wonach ein Neubau billiger sein soll als eine Sanierung. Die Sichtweise müsse sein: „Wir haben so viel Geld, was können wir uns dafür leisten.“

Zetzsche will auch den Schulzweckverband und hält es für wichtig, den beiden Nachbarkommunen klarzumachen, dass es auch um deren Kinder geht. Sie sollten die Schule daher mit finanzieren.

Nur einer beantwortet Frage zu möglichem Partner konkret

Allerdings kann eine fremde Kommune den Schulbau nur mit bezahlen, wenn am Ende des Prozesses eine Fusion oder Eingemeindung steht. Moderator Olaf Krenz wollte wissen, auf welchen Partner sich die Bewerber eher einlassen würden, wenn es am Ende gar nicht anders gehe.

Lenk gab darauf als einziger eine konkrete Antwort. Er wolle die Eigenständigkeit seiner Stadt „so lange wie möglich erhalten“. Für den Fall der Fälle tendiere er „vom Gefühl her zu Borna“. Zetzsche wollte sich nicht festlegen: „Das kann ich nicht sagen, ehe ich alles geprüft habe.“ Aus seiner Sicht hätten beide Varianten Nachteile für Regis-Breitingen.

Jockisch, der in der Gemeindeverwaltung von Neukieritzsch arbeitet, wich der konkreten Antwort ebenfalls aus. Er wolle sich für sieben Jahre wählen lassen und über Eingemeindung nicht nachdenken. „Ich suche nach Mitteln und Wegen, es allein zu schaffen.“ Dazu machte der CDU-Bewerber eine Rechnung auf, die ihm die Verwaltung bestätigt habe, wie er sagte. Baue Regis-Breitingen bei aktuellen Fördersätzen allein eine neue Schule, dann sei die Stadt in zwei Jahren pleite. Ohne einen Schulneubau könne die Stadt mit ihrem stabilen Haushalt „ewig“ eigenständig bleiben.

Eltern haben viele Jahre um Schule in Regis gekämpft

Was wäre mit einer neuen Schule in einem anderen Ort, in Deutzen zum Beispiel, wenn man damit die Eigenständigkeit erhalten könnte, wollte ein Besucher wissen?

Lenk erinnerte daran, dass es solche Überlegungen schon gab. „Vielleicht“, sagte er, „müssen wir, um eigenständig zu bleiben, eine Lösung finden, die jetzt womöglich noch nicht vorstellbar ist.“ Hingegen warnte Zetzsche, auch damit käme Regis von den Kosten nicht weg, weil Neukieritzsch eine Kostenbeteiligung wolle. Mit der vorhandenen Sporthalle in Regis, so Zetzsche, sei der Schulneubau hier billiger. Jockisch meinte zu dem Vorschlag: Viele Eltern hätten 15 Jahre um die Schule in der Stadt gekämpft. Solle man denen jetzt erklären, das sei umsonst gewesen?

Bei der Frage von Gewerbeansiedlungen waren sich die Bewerber weitgehend einig, dass der Blick auf das Gelände der ehemaligen Stamag gerichtet werden müsse. Das allerdings ist in Privatbesitz des Spediteurs Sierpinski. Jörg Zetzsche sieht dort vor allem für Handwerksbetriebe Potenzial und sagt: „Wir müssen uns mit dem Eigentümer einigen.“ Wolfram Lenk kündigte an, die Stadt wolle Fördermittel beantragen, um die Straße zum Werksgelände in Ordnung zu bringen. Der Eigentümer sei daran interessiert, die Hallen zu vermieten. Das allein bringe der Stadt aber keine Steuereinnahmen, sagte Karsten Jockisch: „Wir brauchen Ansiedelungen.“

Boom aus Leipzig mitnehmen

Dass die im Wohnungsbau zu erreichen sind, glauben alle drei Bewerber. „Wir müssen dran bleiben, den Boom aus Leipzig mitnehmen“, erklärte Zetzsche und sieht gute Chancen, weil Regis-Breitingen attraktiv sei und mit Bad, Sportstätten, guten Straßen und anderen Dingen eine ordentliche Infrastruktur biete.

Lenk verwies darauf, dass die Stadt begonnen habe, Baugebiete zu erschließen. „Wir haben die Chance, da noch einiges zu erreichen.“ Kritik kam von Jockisch: Andere Kommunen würden große Wohngebiete erschließen. Er nannte als Beispiele Zwenkau und Neukieritzsch und sagt: „Das kann jeder.“ Auch in den Ortsteilen müsse man für Zuzug sorgen, damit die nicht aussterben.

Alle drei Bürgermeisterkandidaten begrüßten den Vorschlag von Steffen Dorer vom Siedlerverein für einen Ältestenrat, ein „Gremium von älteren Bürgern, das die Stadt in langfristigen, strukturellen Fragen berät“.

Stadt erwartet Angebote von Bad-Betreibern

Nicht ganz so einige waren sie sich bei der Frage nach den Möglichkeiten, das Freibad zu erhalten. Nachdem der Freibadverein signalisiert hatte, das Bad nicht mehr betreiben zu können, habe die Stadt eine Ausschreibung gemacht, sagte Wolfram Lenk. Er hoffe auf zwei bis drei Angebote. „Dann müssen wir sehen, ob wir uns das Freibad leisten können“, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu: „Ziel ist, das Bad zu erhalten.“

Jockisch würde an dieser Stelle am liebsten wieder auf Ehrenamtliche setzen. Man müsse versuchen, erneut Menschen zu finden, die das Bad betreiben. Zetzsche hält das für unwahrscheinlich. „Die haben alle Familien und einen Vollzeitjob.“ Ein ehrenamtlicher Betrieb würde die Leute verschleißen, befand er. Auch für ihn stehe nach Vorliegen der Angebote die Frage: „Können und wollen wir uns das leisten?“

