Schulen Deutzen und Neukieritzsch sind jetzt unter einem Dach

Neukieritzsch

Genau 152 Kinder lernen seit Beginn dieses Schuljahres in der Neukieritzscher Grundschule, die vorläufig nicht mehr nur die Neukieritzscher Grundschule ist, sondern ein Schulgebäude, das zwei Grundschulen beherbergt: die Neukieritzscher und die notausgelagerte Grundschule „4 Jahreszeiten“ aus Deutzen.

Außerdem befindet sich im selben Haus noch der Hort für die Neukieritzscher Grundschule. Für den war vor Jahresfrist das dritte Geschoss ausgebaut worden. Jetzt findet dort zum Teil auch wieder Unterricht statt. Denn beide Schulen müssen jeweils einen Raum als Unterrichtsraum nutzen, der am Nachmittag dem Hort gehört. Die Neukieritzscher räumen ihren nach Unterrichtsschluss selbst um.

Das Schulhaus in Neukieritzsch mit der sanierten Südost-Fassade. Quelle: André Neumann

Deutzener Eltern kritisieren Notauslagerung der Kinder

Es ist also eng. Und es gibt einige Verwerfungen nach der Umsiedelung. Deutzener Eltern wurden nicht müde, erst die Notauslagerung an sich, dann die Verhältnisse im Neukieritzscher Schulhaus und auf dem Weg dahin zu kritisieren. Und sie taten das immer wieder auch öffentlich.

Bis vor zwei Wochen eine Arbeitsgruppe erstmals tagte. Bei der Runde mit beiden Schulleiterinnen, Vertretern beider Elternschaften, der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates soll die Gesprächsatmosphäre konstruktiv und angenehm gewesen sein.

Was nicht heißt, dass dabei nicht auch über all die Probleme gesprochen wurde, welche die Doppel-, eigentlich ja Dreifachnutzung des Hauses mit sich bringt. Aber, sagt Annett Brückner, als Schule wolle man die Probleme, die der Schulalltag mit sich bringe, gar nicht gern in die Öffentlichkeit tragen, sondern innerschulisch klären.

Die Spinde der Deutzener Schüler stehen im Keller. Quelle: André Neumann

Deutzener Lehrerinnen äußern sich abfällig über Neukieritzscher Schule

Zumal aus ihrer Sicht Probleme im Schulalltag Schulprobleme sind und keine spezifischen Deutzener oder Neukieritzscher. Streit zwischen Schülern auf dm Hof habe es auch vorher gegeben, sagt Brückner. Wenn ein Kind im Bad matscht, war das ein Kind, egal woher. Man spüre allerdings an den Reaktionen der Kinder auch, wie die Situation im Elternhaus bewertet wird.

Was übrigens auch für die Lehrerschaft gilt. Es ist beobachtet worden, wie Deutzener Lehrerinnen sich öffentlich abfällig über die Neukieritzscher Schule geäußert haben. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Schulleiterin Silke Schröder dazu. „Die einen schaffen es schneller, die anderen etwas langsamer.“ Das gelte für alle im Haus.

Dabei würden sich, ist Annett Brückner nach den ersten Wochen überzeugt, auch die Deutzener Kinder in der Schule wohlfühlen. Auch wenn es tatsächlich eng ist.

Im Speiseraum wird in Gruppen nacheinander gegessen. Quelle: André Neumann

Ganztagsangebote wurden für die Deutzener Kinder gestrichen

Und tatsächlich sind die nachmittäglichen Ganztagsangebote für die Deutzener jetzt zum Bedauern vieler weggefallen. „Darauf mussten wir schweren Herzens verzichten“, sagt Silke Schröder. Und am Nachmittag fehle auch der Kontakt der Lehrer zum Hort. Denn der Deutzener Hort hat einen anderen Betreiber als der Neukieritzscher und befindet sich zehn Busminuten entfernt in Deutzen.

Der Bus, der die Deutzener Kinder nach Neukieritzsch und zurück bringt, war auch so ein Thema der vergangenen Wochen. Mehrmals soll ein Fahrer zur Sicherheit gestoppt haben, weil die Kinder im Bus herumtobten. Die Eltern der Kinder beschwerten sich darüber, und Bürgermeister Thomas Hellriegel kommentierte auf der jüngsten Gemeinderatssitzung in seiner unverblümten Manier: „Jetzt soll die Gemeinde auch noch dafür verantwortlich sein, wie sich die Deutzener Kinder im Bus benehmen.“

Der kleinste der drei Klassenräume für die Deutzener Schüler. Quelle: André Neumann

Deutzener Kinder toben im Schulbus herum

Silke Schröder weiß, dass es für die meisten Deutzener Kinder etwas Neues ist, mit dem Bus zur Schule zur fahren, zumal ohne erwachsene Begleiter und ohne ältere Schüler: „Wenn 45 Kinder allein im Bus sitzen, müssen einige eben Stärke beweisen“, sagt sie.

Beide Schulleiterinnen können der Doppelbelegung in Neukieritzsch aber auch etwas Gutes abgewinnen. Kollegen fänden es gut, sagen beide, sich mit den jeweils anderen austauschen zu können. Am Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit sollte ein großer gemeinsamer Crosslauf stattfinden. Er fiel nur wegen des Wetters aus, soll jetzt am 7. Oktober stattfinden.

Für Schullandschaft in Neukieritzsch muss etwas getan werden

Die Schulen Neukieritzsch und Lobstädt hatten das und anderes schon gemeinsam veranstaltet, jetzt werden erstmals auch die Deutzener dabei sein. „Wir haben jetzt die Chance, etwas gemeinsam zu machen“, sagt Annett Brückner, und Silke Schröder pflichtet ihr bei.

Natürlich müsse an der Schullandschaft in Neukieritzsch etwas getan werden, sagen die Schulleiterinnen, darüber sei man sich auch in der Arbeitsgruppe einig gewesen. Denn beide Schulen, in Lobstädt und in Neukieritzsch, seien voll. Genau so gebe es Verständnis für den Wunsch der Deutzener, bald nach Deutzen zurückzukehren. Dennoch „müssen wir jetzt hier für die Kinder zu einem vernünftigen Alltag kommen“, sind beide überzeugt.

Von André Neumann