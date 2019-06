Kitzscher

Kurz vor dem Schuljahresende ist es schon ziemlich ruhig in der Oberschule Kitzscher. Die Abschlussklassen haben ihre Prüfungen weitgehend hinter sich, nur die unteren Klassen machen noch fleißig Unterricht.

Lautere Geräusche kommen derweil aus dem Keller. Dort werden alte Heizungsrohre entfernt. Der Ausbau der Heizung ist Teil der energetischen Sanierung der Oberschule, die Anfang Mai begonnen hat. Gleichzeitig läuft der Bau eines Personenaufzuges.

Um Baufreiheit für die Arbeiter zu schaffen, die die Heizung demontieren, mussten Lehrer und Schüler mit anfassen. Zimmer wurden leer geräumt, was die Schule gleich zum Entrümpeln nutzte von Dingen, die sich über die Jahre angesammelt hatten, die aber keiner mehr brauche, wie Schulleiterin Dagmar Schulz sagt.

Schulleiterin Dagmar Schulz ist nicht ganz zufrieden mit den Sanierungsplänen der Oberschule Kitzscher. Quelle: Jens Paul Taubert

Schüler entrümpeln Klassenraum in Kitzscher selbst

Auch wenn es den Schülern gefallen habe, statt des Unterrichts mal eine Stunde zu entrümpeln – so ganz gefällt der Schulleiterin die Verfahrensweise nicht, denn eigentlich sei dies nicht die Aufgabe von Lehrern und Schülern. „Hätte man uns im Vorfeld besser einbezogen, hätten wir mehr vorbereiten können“, ärgert sich die Schulleiterin.

Die einerseits von einer guten Zusammenarbeit mit der Stadt spricht, sich und das Kollegium aber doch ein bisschen außen vor gelassen sieht, was die Abläufe der Sanierung betrifft.

So ist Dagmar Schulz sehr zufrieden darüber, wie die Stadt dafür gesorgt hat, dass einige schriftliche Prüfungen im Rathaussaal stattfinden konnten, damit die Schüler ungestört vom Baulärm ihre Aufgaben lösen konnten.

Rund um das Gebäude läuft ein Graben für die Erneuerung der Bodenabdichtung. Im Vordergund ist der im Bau befindliche Aufzugsschacht zu sehen. Quelle: André Neumann

Andere Prüfungen wurden nebenan im Jugendclub geschrieben, nur für die Examen in den naturwissenschaftlichen Fächern und in Informatik wurden die Fachkabinette im Schulhaus genutzt. Kürzlich stellten die Planungsbüros vor Lehrern und Eltern erneut den Bauablaufplan vor. Einiges, was die Schulvertreter beim ersten Mal bemängelt hatten, wurde berücksichtigt. Alles aber nicht, bedauert Dagmar Schulz.

Zuschnitt der Fenster an der Schule sei Kompromiss

Beim Zuschnitt der Fenster sei mit einem Kompromiss nachgebessert worden, so dass es nicht nur zwei große Fensterflügel sondern eine Dreiteilung geben wird. Dafür bleibt es bei Außen-Jalousien als Sonnenschutz, den die Schule gern anders gehabt hätte.

Schulz erklärt, warum: „Wenn Jalousien geschlossen werden, brauchen Kinder mit Sehstörung eine geraume Zeit, um sich an die neuen Lichtverhältnisse zu gewöhnen.“ Man werde daher, befürchtet sie, künftig keine Kinder mit Sehstörungen mehr aufnehmen können.

Auch beim innen liegenden Lüftungssystem, das das Gebäude jetzt noch eins hat, kommen die Planer den Wünschen der Schule nicht entgegen. Unter anderem aus Gründen des Brandschutzes werden die vorhandenen Lüftungskanäle geschlossen.

Fassaden-Entwurf von Michael Fischer-Art wurde von der Stadt abgelehnt

Kompromisslos gibt sich die Schulleiterin beim Zeitplan. „Ich hoffe“, sagt sie der LVZ, „dass wir zu Schuljahresbeginn die neuen Fenster drin haben, und dass zum Beginn der Heizperiode die neue Heizung funktionstüchtig ist.“

So soll die Nordseite der Oberschule Kitzscher nach der energetischen Sanierung aussehen. Quelle: Klemm & Hensen GmbH

Zurückstecken muss die Schule bei der Farbgebung für die Außenfassade. Der bunte Entwurf vom Maler Michael Fischer-Art, an dem Schüler hätten mitarbeiten sollen, ist endgültig vom Tisch, die Stadt hat sich für einen gegenüber der Ursprungsvariante nachgebesserten Entwurf des Architektenbüros Klemm und Hensen entschieden.

Das ist der Entwurf von Fischer-Art für die Oberschule Kitzscher. Der Stadtrat lehnte diesen aber ab. Quelle: Michael Fischer-Art

In den Augen von Dagmar Schulz ist der mit einigen farbigen Akzenten zwischen den Fenstern und an der Tür „immer noch grau“, aber man nehme zur Kenntnis, dass Stadtverwaltung und Stadtrat so entschieden hätten. Die Schulleiterin bleibt aber dabei, dass Grau „keine Farbe für eine Schule“ sei und hofft, dass der neu gewählte Stadtrat das Thema Farbgebung noch einmal überdenken wird.

Ihrem Ärger über die Entscheidung macht sie dennoch verbal Luft: „Alle, die das entschieden haben, sollten sich mal ihre eigenen Häuser grau anstreichen.“

Von André Neumann