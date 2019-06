Neukieritzsch/Deutzen/Dresden

Eine Abordnung des Vereins „Gemeinsam für Deutzen“ hat bei einer Preisverleihung in Dresden die Gelegenheit genutzt, dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretzschmer ( CDU) persönlich ihre Befürchtungen bezüglich der Grundschule Deutzen mitzuteilen.

Der seit Ende 2016 existierende Verein „Gemeinsam für Deutzen“, der vor allem als Organisator des jährlichen Parkfestes in Deutzen auftritt, hatte sich im Rahmen des sächsischen Mitmach-Fonds um ein Preisgeld für die Verschönerung des Ortsteiles Deutzen beworben. In der Kategorie ReWir werden Projekte unterstützt, deren Ziel die „Förderung des Miteinanders und Zusammenlebens der Menschen“ in beiden sächsischen Braunkohlerevieren ist.

Der Deutzener Verein ist in dieser Kategorie einer von 247 Preisträgern und erhielt 4500 Euro. Das Geld soll für die Sanierung der Parkbühne unter der Weidenbogenhalle eingesetzt werden, wo das jährliche Parkfest stattfindet. Unter anderem ist dort der Boden erneuerungsbedürftig. „Manche Tanzgruppen“, sagt Jana Pfaff vom Verein, „möchten auf den alten Betonplatten gar nicht auftreten.“

In diesem Jahr wird das Deutzener Parkfest am 5. und 6. Juli gefeiert.

Jana Pfaff ist zugleich Vorsitzende des Elternrates der Grundschule „4 Jahreszeiten“. In dieser Jahreszeit nutzte sie die Preisverleihung im Deutschen Hygienemuseum in Dresden zu einem Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer über die Schule.

Sie überreichte ein Exemplar des offenen Briefes, in dem die Eltern ihren Ärger über die von der Gemeindeverwaltung angekündigte Notauslagerung der Schule nach Neukieritzsch dargelegt und die Prüfung von Alternativen gefordert haben.

Kretschmer, sagte Pfaff der LVZ, hatte den Brief zwar noch nicht gelesen, habe aber von der Situation in Deutzen gehört. „Ich habe ihm von unserer Befürchtung berichtet, dass die Schule stirbt, wenn sie ausgelagert wird“, so die Elternratsvorsitzende. Die Unterhaltung mit Kretschmer habe rund drei Minuten gedauert. „Er hat zugehört, hatte ein offenes Ohr und sagte, er stehe auch schon mit dem Landrat in Verbindung“, berichtet Jana Pfaff.

Vor der Sitzung des Neukieritzscher Gemeinderates am Dienstagabend hatten Äußerungen des Landratsamtes zu den Vorgängen um die Grundschule die Runde gemacht. Landrat Henry Graichen hatte Fragen des Kreiselternrates beantwortet.

Probleme mit der Elektroanlage in der Grundschule Deutzen

Aus denen geht unter anderem hervor, dass das Bauaufsichtsamt erstmals am 3. Juni von Problemen mit der Elektroanlage in der Grundschule Deutzen in Kenntnis gesetzt worden sei. Mit dem Bürgermeister und dem Bauamtsleiter sei festgelegt worden, dass der Unterricht bis zum Schuljahresende aufrecht erhalten werde, allerdings unter der Maßgabe, „dass unverzüglich alle Gefahrenquellen im Bereich Elektro abgeschaltet werden“.

Die Funktionsfähigkeit für ein weiteres, gesamtes Schuljahr könne „nicht in Aussicht gestellt werden“, so der Landrat weiter. Ob das Bauaufsichtsamt die Nutzung der Schule tatsächlich untersagt, hänge aber von dem Gutachten ab, welches die Gemeinde in Auftrag gegeben hat.

Auf die Frage des Elternrates, ob die Grundschule Neukieritzsch für die Aufnahme der Kinder aus Deutzen geeignet ist, gab das Landratsamt noch keine endgültige Antwort. Dies werde gerade überprüft.

Brand im Computerzimmer der Schule in Deutzen im Jahr 2013

Im Zusammenhang mit der Situation der elektrischen Anlage in Deutzen äußert sich das Landratsamt auch zu bisherigen Vorfällen. Auf dem Elternabend am 12. Juni hatten die Vertreter der Gemeinde einen Brand im Computerzimmer im Jahr 2013 erwähnt, die LVZ hatte im Jahr 2009 von einem Brand berichtet. Zuerst hatte der ehemalige Deutzener Gemeinderatsabgeordnete Wulf Rüdiger Göpfert sich gegen diese Darstellung gewandt.

Jetzt heißt es auch seitens des Landratsamtes, dass dort niemandem ein Brand im Jahr 2013 bekannt sei. Das Landratsamt, das wiederholt Graichen auf die Frage des Kreiselternrates, ob die Mängel nicht schon früher hätten erkannt werden können, habe erst am 3. Juni dieses Jahres von den Problemen erfahren.

