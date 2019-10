Schulsozialarbeit gibt es jetzt an beiden Schulen in Kitzscher

Kitzscher

Ein Kind verhält sich im Unterricht immer wieder auffällig, wird handgreiflich, schlägt und tritt. Schließlich bittet die Klassenlehrerin um Unterstützung und wendet sich an Simone Möckel.

Die 38-Jährige ist seit diesem Jahr Schulsozialarbeiterinan der Grundschule in Kitzscher.Wie an der Oberschule in Kitzscher, wo es Schulsozialarbeit schon seit mehreren Jahren gibt, ist auch an der Grundschule der katholische Wohlfahrtsverband Caritas Träger der Schulsozialarbeit.

Simone Möckel nennt natürlich kein konkretes Beispielund keine Namen, schildert aber auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates am Beispielfall, wie sie vorgeht. Zuerst nimmt sie an einem Gespräch der Lehrerin mit den Eltern teil. Sie führt selbst Einzelgespräche mit dem Kind und mit den Eltern, und sie redet mit deren Einverständnis auch mit den Horterziehern.

Schulsozialarbeiterin vermittelt weiterführende Hilfen

Sie versucht, die Sicht des Kindes auf die familiäre Situation zu erfahren und Ziele für ihre Arbeit mit dem Kind zu definieren. Wenn sie selbst nicht weiterkommt, vermittelt sie weiterführende Hilfen, zum Beispiel durch einen Psychologen. Das geschah in den ersten Monaten an der Grundschule Kitzscher in drei Fällen.

Simone Möckel ist aber nicht nur für solche problematischen Fälle da. Sie ist als Ansprechpartnerin für Schüler und Eltern montags bis freitags 8 bis 13.30 Uhr in der Schule zu erreichen und arbeitet in verschiedenen Projekten mit den Kindern.

Darunter ist eins, mit welchem sie und ihre Kollegin Susanne Matros von der Oberschule Kitzscher den Mädchen und Jungen den Übergang von der Grund- zur Oberschule erleichtern wollen. Mit der Vierten bespricht Simone Möckel, was an Erfahrungen, Verhaltensweisen und Gedanken alles in einem Koffer an die Oberschule mitgenommen werden kann, und was lieber vorher in den Papierkorb geworfen wird.

Oberschule Kitzscher drei Klassen mit 17 und 18 Kindern

Mit den Schülern der neuen Fünften – es sind in diesem Jahr an der Oberschule Kitzscher drei Klassen mit 17 und 18 Kindern – redet Susanne Matros über deren Sorgen und Ängsten vor der neuen Schule. „Die haben wir dann in den Sorgenfresser geworfen“, sagt die Schulsozialarbeiterin.

An der Oberschule Kitzscher gibt es schon länger Schulsozialarbeit. Quelle: André Neumann

Ein Disput entzündete sich in der Stadtratssitzung an der Frage, wie weit Schulsozialarbeit sich auch um das Verhalten der Kinder außerhalb der Schule kümmern soll. Torsten Uhlig (Freie Wähler) schilderte eine Beobachtung, die er am Supermarkt direkt neben der Oberschule gemacht hatte: Schüler hätten sich dort rüpelhaft benommen, Papier und Reste fallen und liegen gelassen und zuletzt sogar mit einem runtergefallenen Brötchen Fußball gespielt.

Auch hier auf dem Schulweg, so Uhligs Ansicht, müsse Schulsozialarbeit tätig werden. Susanne Matros und auch Oberschulleiterin Dagmar Schulz sahen das anders. „Wir sind draußen nicht vor Ort“, sagte die Schulsozialarbeiterin. Sie und die Schulleiterin verwiesen darauf, dass der Supermarkt seine Öffnungszeiten von acht auf sieben Uhr vorverlegt habe. Auf die Zeit, in der die Schulkinder auf dem Weg sind.

Während Uhlig das Argument nicht gelten lassen wollte, betonte Schulz: „Wir tragen Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit auf dem Schulgelände.“ Das Unternehmen müsse selbst Verantwortung tragen. Zugleich verwies sie auf die Rolle der Eltern. Schulsozialarbeiterin Matros brachte ein Projekt für Verhalten auf dem Schulweg ins Gespräch. Präventiv sei das möglich, kontrollieren können man die Kinder unterwegs jedoch nicht.

Von André Neumann