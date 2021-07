Schuppenbrand bei den Alpakas in Altengroitzsch

Groitzsch/Altengroitzsch

In großer Gefahr haben sich am frühen Sonnabendnachmittag die Alpakas von Altengroitzsch befunden. In einem Schuppen, der als Lager und Stall genutzt wird, war ein Feuer ausgebrochen. Die Groitzscher Feuerwehr kam im Ortsteil zum Einsatz, wobei der Eigentümer zuvor noch rechtzeitig eingreifen konnte. Den Alpakas passierte nichts.

Meldung: Schuppenbrand mit Tieren

„Die Feuerwehr Groitzsch wurde heute, 14.05 Uhr, zu einem Schuppenbrand mit dem Zusatz ,mit Tieren‘ nach Altengroitzsch alarmiert“, informiert Stadtwehrleiter Mike Köhler. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Besitzer erste Löschversuche sowie die Rettung seiner Tiere eingeleitet.“

Die Feuerwehr Groitzsch ist bei einem Schuppenbrand in Altengroitzsch im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Groitzsch/Mike Köhler

Wärmebildkamera spürt Glutnester auf

Die Aufgabe der Brandschützer bestand nun darin, den Schuppen auf weitere Glutnester zu kontrollieren. Ein Trupp unter Atemschutz drang in das Gebäude ein und führte mit einem Rohr die Restablöschung durch, so Köhler weiter. Dabei nutzten die Kameraden eine Wärmebildkamera, um gezielt bestimmte Bereiche zu erkennen, dann zu öffnen und die Glutnester zu ersticken.

Stadtwehrleiter: Fatale Folgen möglich gewesen

Zum Einsatz kamen 16 Kameraden mit Löschgruppenfahrzeug, Drehleiter und Tanklöschfahrzeug sowie dem Einsatzleitwagen. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an den Besitzer sowie die Polizei übergeben werden, erklärt der Stadtwehrleiter.

„Alle Alpakas sind wohlauf. Alles in allem hatte der Besitzer großes Glück, dass er den Brand frühzeitig erkannte und so schnell eingreifen konnte“, schätzt Mike Köhler ein. Andernfalls hätte ein Feuer bei der Bebauung fatale Folgen haben können.

