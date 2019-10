CDU, Grüne und SPD in Sachsen haben ihre Sondierung für eine mögliche Kenia-Koalition am Donnerstag beendet und streben nun Koalitionsverhandlungen an. Zumindest möchten die Spitzenkandidaten der drei Parteien das ihren Parteigremien vorschlagen. Und erste inhaltliche Entscheidungen wurden auch schon bekannt: So soll Pödelwitz nicht für die Braunkohle weichen.