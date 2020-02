Schweizer Firma will an Seniorenwohnpark in Kitzscher festhalten

Kitzscher

Hochfliegende Pläne verkündete Günther Rieker vom Unternehmen Best Projekt Management AG Anfang November vorigen Jahres im Stadtrat von Kitzscher. Die beiden südlichen Blöcke des Plattenbaugebietes in der Leipziger Straße, so die damalige Ansage, sollen so umgebaut werden, dass darin 170 seniorengerechte Wohnungen entstehen.

Flankierend dazu wolle Best Projekt Management aus der Schweiz auf dem Grundstück vor den Stirnseiten der beiden Häuser einen Neubau mit ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen hochziehen. Die Rede war vom „Seniorenwohnpark am Leipziger Neuseenland“. Spätestens im Frühjahr sollte die Sanierung der beiden Blöcke beginnen.

Internetauftritt wurde vom Netz genommen

Passiert ist bisher nicht viel, und mittlerweile gibt es in Kitzscher Gerüchte, aus dem ehrgeizigen Vorhaben könnte nichts werden. Gefüttert werden solche Vermutungen auch durch dies: Die Website des Schweizer Unternehmens, auf der das Projekt in Kitzscher im November vorigen Jahres schon beworben wurde, existiert aktuell nicht mehr.

Günther Rieker, einer der Gesellschafter des in der Schweiz ansässigen Unternehmens, bestätigt: „Die Internetseite haben wir kurzfristig rausgenommen.“ Firmeninterne Schwierigkeiten würden zu Verzögerungen bei dem Vorhaben in Kitzscher führen. Aber, sagt Rieker: „Wir sind nach wie vor bestrebt, dass Vorhaben in Kitzscher durchzuziehen.“

Meinungsverschiedenheiten unter Gesellschaftern

Offenbar führten Meinungsverschiedenheiten unter den Gesellschaftern zu internen Veränderungen und damit zu den Verzögerungen. Weil es bei dem Vorhaben in Kitzscher um sehr viel Geld geht – allein die Sanierung der beiden Bestandsblöcke hatte Rieker mit rund 18 Millionen Euro beziffert –, konnten die Vorbereitungen deswegen nicht so schnell wie beabsichtigt vorangetrieben werden.

Noch gebe es keine endgültige Klärung, man sei aber dabei, „die letzten fünf Prozent zu lösen“, beschreibt Rieker die Situation im Unternehmen. Parallel dazu halte man am Projekt in Kitzscher fest. Für den Erwerb der beiden Blöcke gebe es Vorverträge. Für den Kauf des Grundstücks für den dritten Block sei bei der Stadt eine Absichtserklärung eingereicht worden.

Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) bestätigt das. Ebenso, dass Günther Rieker auch ihm gegenüber jetzt noch einmal versichert habe, dass der Seniorenwohnpark gebaut werden solle. Schramm selbst hatte schon im vergangenen Jahr deutlich gemacht, dass er das Vorhaben befürworte. Er hoffe weiterhin, dass es zu der Investition in der Stadt kommt.

Von André Neumann