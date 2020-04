Neukieritzsch

Am Mittwochmorgen ist ein Fahrradfahrer auf dem Hainweg mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 50-jährige Radler war auf einer abschüssigen Straße in Richtung des Ostufers des Hainer Sees unterwegs. Beim Rechtsabbiegen geriet er wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Mercedes Sprinter frontal zusammen.

Der Fahrradfahrer erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. An Rad und Mercedes Sprinter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von lvz